Wie geht es weiter mit dem Wandel Braunschweigs in Richtung Fahrradstadt? Die Bauverwaltung hat im Planungsausschuss Einblick gegeben in die Pläne für das Jahr 2021. Weder Verwaltung noch Politik waren richtig zufrieden.

Im Juni hat der Rat der Stadt den sogenannten Rad-Entscheid beschlossen. Er enthält eine Vielzahl von Punkten, damit das Radfahren in Braunschweig nach und nach attraktiver wird. Umsetzen muss es die Bauverwaltung. Fortschritte, so räumte Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer ein, werden im nächsten Jahr nicht so groß ausfallen wie erhofft. Der Verwaltung fehlt schlicht das Personal, um die neuen Aufgaben zu erledigen. Drei zusätzliche Planstellen, so Leuer, sollen Abhilfe schaffen. Die Planung soll dann forciert werden, zurzeit gehe es darum, „umzusetzen, was man schnell umsetzen kann“.

Mehr Platz, um Räder anzuschließen

Einige Dinge befinden sich bereits in der Umsetzung: Neue Abstellanlagen am Bahnhof Gliesmarode, am Hauptbahnhof und an vielen Bushaltestellen entstehen. Der Radweg von Lamme nach Wedtlenstedt soll gebaut werden, sobald der Grunderwerb gelungen ist. Stimmt die Politik zu, soll die Stadtstraße Nord einen Radweg erhalten. Ebenso der Kreisverkehr Mascheroder Weg/Senefelderstraße sowie Hermann-Blenk-Straße. Eine Beleuchtung des Radwegs zwischen Bienrode und Waggum ist vorgesehen. Die Sidonienbrücke wird erneuert. Vorgesehen ist auch die Verbesserung der Querung Wallring/Sonnenstraße/Am Hohen Tore sowie die Querung Celler Straße/Freisestraße/Maschstraße.

Außerdem sollen im Frühjahr 2021 fünf Radverkehrszählgeräte installiert werden. Standorte sollen sein: Wendenstraße im Bereich Werder, Ferdinandbrücke, Bültenweg zwischen Gaußstraße und Linnéstraße, Ringgleis/Kälberwiese, Okerbrücke Jasperallee. Als Ersatzstandort ist die Nordseite der Kurt-Schumacher-Straße angedacht.

In der Planung sind außerdem Verbesserungen für den Radverkehr am Hagenmarkt, der Sonnenstraße, Luftschifferweg, Leonhardplatz, Leonhardstraße (zwischen Gerstäckerstraße und Leonhardplatz). Planungen laufen ebenso für die Verbesserung der Querung Wallring/Am Wendentor, der Querung der Ebertallee an der Georg-Westermann-Allee sowie für den Neubau eines Radwegs zwischen Timmerlah und Weststadt. Zudem soll ein Konzept erstellt werden, wie sich der Radverkehr auf der Strecke Bevenroder Straße/Friedrich-Voigtländer-Straße/Querumer Straße verbessern lässt. Außerdem arbeitet die Verwaltung am Plan für die Radschnellwege nach Wolfsburg, Salzgitter-Thiede und Wolfenbüttel.

Fahrrad-Wegweisung wird verbessert

Gegenwärtig, so der Stadtbaurat, werde zusätzlich Braunschweigs Fahrrad-Wegweisung überarbeitete. Sie stammt aus dem Jahr 2009 und sei teilweise überholt, beschädigt oder verdreckt. Handlungsbedarf bestehe an rund 900 Stellen im Stadtgebiet. Es wird mit Kosten von bis zu 125.000 Euro gerechnet.

Direkten Bezug auf den Rad-Entscheid haben folgende zusätzliche Vorhaben: Planungsbeginn für eine erste Veloroute im Stadtgebiet. Leuer deute an, dass der Wallring zur ersten Hauptverkehrsstraße für Radfahrer in Braunschweig werden könnte. Auch das Förderprogramms für Lastenräder wird fortgesetzt. Rotmarkierungen von Radwegfurten an Kreuzungen und Einmündungen sind auch vorgesehen.

Der Wallring als Veloroute ist freilich strittig. Detlef Kühn (SPD) vermisste das angedachte Vorhaben, schnell die Uferstraße als erste Veloroute auszuweisen. Seitens der Fahrrad-Initiative heißt es, Velorouten sollten nicht um die Innenstadt herum führen, sondern die Innenstadt mit der Peripherie verbinden. Daran mangele es Braunschweig.

Stillstand am Bültenweg

Kühn vermisste zusätzlich den neuen Radweg am Bültenweg in Höhe Kloster. Die SPD hatte mehr als 400.000 Euro in den Haushalt stellen lassen, um dort das Radfahren sicherer zu machen.

Manfred Dobberphul (SPD) verwies darauf, dass abgesperrte Radspuren entstehen sollen. Eine Strecke könnte Hagenmarkt, Bohlweg, Kennedy-Platz sein. Er hätte sich gewünscht, dass die Planungen dazu aufgenommen werden.

BUND-Vorsitzende Eva Goclic appellierte an die Bauverwaltung, das Material für das Rotmarkieren von Kreuzungen und Einmündungen zu prüfen. Sie verwies auf den Messeweg, wo der rote Belag so abgefahren war, dass er erneuert werden musste: „Es steht zu befürchten, dass die Kunststoff-Farbe als Mikro-Plastik über die Regenwasser-Kanalisation in die Riddagshäuser Teiche gespült wurde.“