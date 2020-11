Maskenkontrolle in Braunschweig – auf Streife mit der Polizei

Das Kinn einer jungen Frau sinkt in den Kragen ihrer schwarzen Winterjacke, der Blick geht zu Boden. Sie zieht rasch den Mund-Nasen-Schutz bis über ihre Nase. Rechts an ihr vorbei ziehen vier Polizisten. Sie sind vier von rund zwei Dutzend Beamten der Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, die derzeit die Braunschweiger Polizeikommissariate dabei unterstützen, die Einhaltung der Hygieneregeln wie der Maskenpflicht zu kontrollieren. Die gilt seit Anfang der Woche in weiten Teilen der Innenstadt.

Wenige Minuten zuvor waren sie unter dem sich langsam öffnenden Rolltor des Polizeikommissariats Mitte auf den Platz der Deutschen Einheit getreten. Sie, deren Arenen eigentlich die großen Demonstrationen und Fußballspiele, die Castortransporte sind, gehen nun täglich auf Streife in der Innenstadt. „Die müssen auch nichts zu tun haben, ne?“, raunt ein Mann seiner Begleiterin zu, die gerade die Stele „Katzenbalgen“ passieren. Er schüttelt den Kopf, mehr gebalgt wird nicht. „Die meisten sind verständnisvoll und halten sich an die Regeln“, sagt einer der Polizisten, die ihre Namen nicht nennen möchten. Wer angesprochen werde, handle schnell und setze seine Maske auf.

„Unser Ziel ist es nicht, Verstöße festzustellen“

Schilder markieren wie hier in der Innenstadt, ab wo Passanten Masken tragen müssen. Foto: Bernward Comes

Das kann auch Uwe Lietzau, Leiter der Braunschweiger Kriminalpolizei, bestätigen. „Aber es gibt auch Menschen, die die Regeln nicht einhalten wollen.“ In den vergangenen zwei Wochen sei in Zusammenhang mit den Hygienevorschriften eine hohe zweistellige Zahl an Ordnungswidrigkeitsverstößen registriert worden. Das sind die Fälle, in denen Personen mutwillig gegen die Regeln verstoßen, den Aufforderungen nicht nachkommen. „Aber unser Ziel ist es nicht, Verstöße festzustellen, sondern die Menschen dabei zu unterstützen, gesund zu bleiben“, sagt Lietzau. Die Information stehe im Vordergrund.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Seit die Polizei im März begonnen hat, die Einhaltung von Hygieneregeln zu kontrollieren, habe sie davon nicht abgelassen. Im Sommer sei das mit dem üblichen Tagesdienst passiert, jetzt gebe es Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei. Die Maßnahmen würden jeden Tag mit einer hohen Kontrolldichte durchgeführt, sagt Lietzau.

Auch der Straßenkünstler trägt Maske

Und Beamten im Streifendienst treffen mal auf einsichtigere, mal auf widerwilligere Passanten. Die Punker am Straßenrand tragen die Maske so selbstverständlich als gehörte sie zum festen Bestandteil ihres Outfits. Ein älterer Herr rollt die Augen und zieht erst bei der zweiten Aufforderung seine vergilbte, ausgefaserte Einwegmaske über Mund und Nase. „Ok, kann man ja mal vergessen“, sagt eine Jugendliche als hätte sie den Satz auch zu anderen Anlässen schon oft gesagt, und drückt hinterher: „Einen schönen Tag noch.“ Ein anderer sagt freundlicher: „Bin gerade erst angekommen.“ Und eine junge Frau, die gerade aus einer Tüte Capri-Sonne trinkt sagt, ohne überhaupt angesprochen worden zu sein: „Ich setze sie schon wieder auf.“ Da reichte schon der Blick eines Polizisten, der dann sagt: „Solange Sie trinken, ist es okay.“

Ohne Maske kommt nur durch, wer ein Attest hat. Christopher Baas beispielsweise, den die Beamten unweit des Ortes treffen, wo der Blick sich an Waren nicht mehr verfangen kann, dort wo Maisons du Monde verschwunden ist. Einige Meter weiter, auf der anderen Seite des Bohlwegs, herrscht keine Maskenpflicht mehr. Hier aber schon. Auch der Straßenkünstler, der ein Bild auf den Bürgersteig malt, trägt Maske. Ob Baas auch von Passanten häufig angesprochen werde? Oh ja. Erst vor wenigen Minuten, berichtet er. In den Schlossarkaden habe ihn ein Mann angeschrien, dass er seine Maske aufsetzen solle, sonst würde er das Gesundheitsamt anrufen. „Ich versuche gelassen zu bleiben und eher zu beruhigen als anzutreiben“, sagt Baas, nachdem er einem Polizisten sein Attest gezeigt hat. „Die Leute scheinen ja Angst zu haben.“

Auf der Walz während Corona – „Scheiße“

Kurz vorm Burgplatz treffen wir dann auf drei Zimmermänner, die passend zur schwarzen Zunftkleidung schwarze Masken tragen. Alles sitzt, daher gehen die Beamten weiter. Wie es ist, in Corona-Zeiten auf der Walz zu sein? „Scheiße“, sagt Markus Janßen. Er ist schon seit zwei Jahren unterwegs, drei Jahre und ein Tag sollen es nach alter Tradition werden. Seine zwei Mitstreiter Carsten Carstensen und Julian Boehnen haben sich erst vor wenigen Wochen auf den Weg gemacht. Eigentlich, sagt Janßen, der vom Niederrhein kommt, habe er in Kürze nach Portugal reisen wollen. In Namibia sei er schon gewesen, während der Krise. Da sei der Lockdown noch strenger gewesen. Jetzt wird es erst einmal Deutschland bleiben. Aber das Reisen mache nicht mehr so viel Spaß. Die Kneipen seien geschlossen, abends Leute zu treffen, gehe nicht mehr, sagt Boehnen. „Das ist schade.“ Immerhin, so Janßen: „Die Bereitschaft, uns aufzunehmen, ist da. Die Leute helfen und es gibt Arbeit.“

Und der gehen auch die Polizisten weiter nach. „Guten Tag, Mund-Nasen-Schutz bitte.“ „Bin schon dabei.“