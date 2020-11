Die steigenden Infektionszahlen beeinträchtigen immer Braunschweiger Schulen. Schon vor einer Woche waren innerhalb weniger Tage zehn Schulen von Corona betroffen. Nun meldet die Stadtverwaltung, dass in den vergangenen Tagen etliche weitere Fälle hinzugekommen sind.

Dabei gehe es um folgende Schulen: Gymnasium Kleine Burg, Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, Realschule Sidonienstraße, Lessing-Gymnasium, Realschule Maschstraße, Gymnasium Ricarda-Huch-Schule, Grundschule Hondelage, Grundschule Bürgerstraße, Otto-Bennemann-Schule (BBS), Gymnasium Gaußschule, Gymnasium Neue Oberschule, Helene-Engelbrecht-Schule (BBS), Lotte-Lemke-Förderschule.

Aufwand für Gesundheitsamt steigt immens

Die Stadt weist darauf hin, dass die Übertragung nicht zwangsläufig in der Schule geschehen sein muss. Unabhängig davon müssen aber wie bisher auch Kontaktpersonen vorerst zu Hause bleiben – sowohl Schüler (Klasse oder Jahrgänge) als auch Lehrer.

Für Kontaktpersonen der Kategorie 1 (enger Kontakt) gilt in jedem Fall eine zweiwöchige Quarantäne. Kontaktpersonen der Kategorie 2 können dann wieder zur Schule gehen, wenn die Tests der K1-Personen negativ ausfallen.

„Das Gesundheitsamt steht mit den meisten Schulen bereits in Kontakt und veranlasst in Kürze die üblichen Maßnahmen, beziehungsweise hat dies schon getan“, so die Stadtverwaltung. „Zwar handelt es sich im Regelfall pro Schule nur um einen oder wenige Fälle, doch führt die Zahl der betroffenen Schulen in Zusammenhang mit der Zahl der Kontakte je Infektion zu einem außerordentlich hohen Koordinierungs- und Nachverfolgungsaufwand für das Gesundheitsamt.“

Die Stadt bittet daher um Verständnis, dass dies nur Schritt für Schritt abgearbeitet werden könne: All jene, die als Kontaktpersonen auf einen Anruf des Gesundheitsamts warten, mögen sich gedulden.

Grund für die jetzt hohe Zahl betroffener Schule seien im Wesentlichen die in den vergangenen Tagen gestiegenen Infektionszahlen, die natürlich auch mit dem Ende der Herbstferien, der Rückkehr von Urlaubern und dem Neustart der Schulen zusammenhängen, und eben auch Familien mit Kindern betreffen.