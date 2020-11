Seniorenheim in Braunschweiger Weststadt: 16 weitere Infektionen

Nachdem im Pflegeheim am Lehmanger in der Weststadt Mitte der Woche vier Corona-Infektionen festgestellt worden waren, sind am Donnerstag 125 Bewohner und Beschäftigte getestet worden. Das Gesundheitsamt und die Feuerwehr haben dies zusammen mit den Johannitern organisiert.

Das Ergebnis: Laut der Stadtverwaltung wurden von den 125 Abstrichen bisher 100 ausgewertet. „Dabei haben sich 16 weitere Infektionen ergeben, davon fünf bei Mitarbeitern, die übrigen bei Bewohnerinnen und Bewohnern", teilt die Stadt am Freitag mit. „Derzeit ist eine Seniorin im Krankenhaus. Die übrigen haben keine oder milde Symptome und sind im Heim." Schon nach Auftreten der ersten Fälle war ein Betretungsverbot für das Heim verfügt worden. „Alle notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen waren ebenfalls in Absprache mit dem Gesundheitsamt bereits vom Heim veranlasst worden", so die Stadt.

