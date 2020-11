Alles, was er früher über Flucht gehört habe, das habe er auch selbst erlebt, sagt der Iraner Dariush Farazi: „Hunger, Durst, schlafen im Wald, Sperrzonen, wilde Hunde, aber auch gute Menschen aus verschiedenen Kulturen und Orten.“

Der 33-Jährige hat vor einigen Jahren von seiner Familie und seinem Heimatland Abschied genommen, hinein in eine ungewisse Zukunft. Sein Weg führte ihn auch durch Griechenland. Er hat dort viel fotografiert. Eine Ausstellung mit seinen Fotos zeigt zurzeit das Mütterzentrum/Mehrgenerationenhaus.

„Es sind keine Sensationsbilder“

Die Braunschweiger Künstlerin Franziska betreut diese Ausstellung. Das Besondere an den Bildern ist aus ihrer Sicht, dass es sich um Fotos eines Betroffenen handelt. „Es sind keine Sensationsbilder, sondern man findet in ihnen einen sensiblen Beobachter“, so Rutz.

„Er zeigt uns Menschen, die mit Würde den trostlosen Alltag in den Camps zu bewältigen versuchen, trotz aller Widrigkeiten. Manche Fotos erzählen dadurch, dass vieles nicht gezeigt wird. Sie lassen uns Raum, um zu begreifen, wie tragisch die einzelnen Schicksale sind, wie frustrierend so ein Leben ist!“

Flucht nach blutigen Unruhen

Ende Oktober wurde die Ausstellung eröffnet. Bei der Veranstaltung schilderte er einige seiner Erfahrungen. Da sein Deutsch noch nicht perfekt ist, hat er vieles auch aufgeschrieben und übersetzen lassen. Er berichtet von heftigem religiösem und ideologischem Druck in der Schule und auch anschließend beim Militär.

„Dort wurde absolute Gehorsamkeit verlangt, zum Beispiel auch in religiösen Angelegenheiten gegen die Kameraden auszusagen. Dabei wollte ich nicht mitmachen“, so Farazi. „Ich war auf dem Weg zum Atheisten. Mein größtes Glück war meine Familie, die mich immer unterstützt hat.“

Nach der Militärzeit habe er sich an der Universität für das Studienfach „Filmemachen“ eingeschrieben. Doch dann sei es zu blutigen Unruhen gekommen. „Im iranischen Jahr 1388 (hier: 2010), nach dem Wahlbetrug der Präsidentenwahl, sind Millionen Menschen in Teheran zusammengekommen, haben demonstriert und ihre Stimmen zurückverlangt. Diese Bewegung wurde ,Grüne Bewegung’ benannt. Sie forderten den Sturz dieser nicht demokratisch gewählten Islamischen Regierung. Es wurde mit aller Gewalt und Härte gegen die friedlichen Demonstranten vorgegangen. Viele jugendliche Demonstranten wurden erschossen. Wir wurden Zeugen dieser Gewalt, doch die Welt blieb stumm.“

Die erste Flucht – und dann Haft in Ungarn

2011 ist er geflüchtet – das erste Mal. Er schaffte es bis nach Österreich. „Ich habe täglich an meine Heimat gedacht, bei Sonnenaufgang in einer Ecke gesessen und um das verfluchte Land Iran geweint.“ Dann die schlechte Nachricht: Wegen unerlaubten Grenzübertrittes und wegen Verstoßes gegen das Dublin-Abkommen wurde er zu drei Jahren Haft in Ungarn verurteilt.

„Im Gefängnis wurde ich physisch und psychisch zerstört und habe einen schlimmen Entschluss gefasst“, schildert Dariush Farazi. „Ich wurde auf meinen Wunsch in den Iran zurückgeflogen. Am Flughafen in Teheran empfing mich der Geheimdienst.“

Er spricht von Verhören, Beschimpfungen, Beleidigungen und Todesdrohungen, von täglichen Kontrollen durch den Geheimdienst, von abgehörten Telefonaten. „Ich war Zeuge, wie meine Landsleute durch dieses diktatorische Regime umgebracht wurden. Wir waren Menschen ohne Anspruch auf Menschenrechte.“

Der zweite Versuch, Iran zu verlassen

Er floh erneut, dieses Mal in die Türkei. Dort lernte er Nishtman Abdollahi kennen, seine jetzige Frau, ebenfalls aus dem Iran. „Unser gemeinsames Leben in der Türkei war im Vergleich zu anderen Geflüchteten besser, trotzdem war es kein sicheres Land“, so Farazi. „Die totalitäre Regierung von Erdogan hat uns Flüchtlinge benutzt, um Gelder aus Europa zu bekommen. Wir hatten ständig Angst, in den Iran zurückgeschickt zu werden.“

Die beiden machten sich getrennt auf den Weg nach Deutschland, zuerst seine Frau, er folgte später. „Im November 2018 kam ich in Griechenland an. Drei Wintermonate habe ich in einem Zelt gelebt. Die Zustände im Camp waren katastrophal“, berichtet er. „Frauen, die durch Vergewaltigungen schwanger wurden, und Kinder, deren Kindheit durch Krieg und Flucht geraubt wurde. Griechenland, ein Land der Kultur und Philosophie, war für uns Flüchtlinge ein Land der Hölle. Wir mussten um unser Überleben kämpfen. In Athen habe ich kleine Kinder und sogar Neugeborene gesehen, die auf dem Straßenpflaster geschlafen haben.“

„Nach langer Zeit habe ich meine Frau wieder umarmen können“

Zugleich habe es aber auch großartige Helfer gegeben: „Sie versorgten uns mit Kleidung, Nahrung, Unterkunft und vielem mehr. Sie gingen besonders auf die Bedürfnisse der Kinder ein und förderten uns mit kulturellen Angeboten. Das Lachen der Kinder in den Camps ist für mich die schönste Erinnerung an Griechenland. Die zeitweilige Trennung von meiner Frau war manchmal so schwierig, dass ich nicht mehr leben wollte. Nach langer Zeit habe ich meine Frau wieder umarmen können. Dieser Moment war der schönste in meinem Leben.“

Inzwischen wohnen die beiden in Braunschweig. Dariush Farazi sagt dazu: „Ich lebe in Deutschland, wo Atheismus nicht strafbar ist, wo man sich gegen Ungerechtigkeiten wehren kann, wo man die Regierung kritisieren kann, ohne erhängt zu werden. Im Vergleich zu Iran und Griechenland lebe ich hier in fast absoluter Sicherheit. Meine Hoffnung ist, hier etwas zu erreichen und anderen Menschen zu dienen und zu helfen und Ungerechtigkeiten in der Welt aufzuzeigen und zu beseitigen. Meine Hoffnung ist ein baldiges Ende der Islamischen Republik, dass Grenzen sich öffnen und dass die Menschen in Würde und Freiheit leben können.“

Die Ausstellung im Mehrgenerationenhaus in der Hugo-Luther-Straße 60A ist noch bis zum 11. Dezember zu sehen. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 13.30 Uhr.