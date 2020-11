Mascheroder und Rautheimer Holz: Gericht sieht formale Mängel

Braunschweig. Große Teile des Waldes in Braunschweig wurden zum Naturschutzgebiet erklärt. Doch die Stadt muss die Verordnung noch einmal überarbeiten.

Vor zwei Jahren hat der Rat der Stadt große Teile des Mascheroder und Rautheimer Holzes zum Naturschutzgebiet erklärt. Eine der dort tätigen Forstgenossenschaften lehnt jedoch die Naturschutzgebietsverordnung in Gänze ab und wendete sich Ende 2019 an das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Dieses hat die Verordnung nun laut der Stadtverwaltung für unwirksam erklärt.

Der Grund: Die der Verordnung anliegenden Karten seien bei der Veröffentlichung in einem verkleinerten Maßstab abgedruckt worden – dies habe das OVG formal als nicht ausreichend angesehen. „Das OVG hat die Naturschutzgebietsverordnung jedoch explizit nicht inhaltlich geprüft, sondern sein Urteil lediglich auf den angeführten formalen Aspekt gestützt“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. „Es hat ferner ausgeführt, dass die von den Klägern kritisierte zeichnerische Bestimmung des geschützten Gebietes noch ausreichend detailliert sei. Insoweit ist das Gericht der Argumentation der Stadt Braunschweig gefolgt.“ Stadt: Entscheidung soll möglichst Anfang 2021 fallen Die Stadtverwaltung geht weiterhin davon aus, dass der Inhalt der Verordnung rechtmäßig ist. Dennoch werde man das Urteil zum Anlass nehmen, etwaige sinnvolle Nachsteuerungen im Detail vorzunehmen und dem Wunsch der Kläger nach einem genaueren Kartenmaßstab nachzukommen. Der Verordnungstext soll dann den Gremien erneut zur Entscheidung vorgelegt werden – möglichst Anfang 2021. Ziel sei es, schnellstmöglich wieder die Sicherung des FFH-Gebietes als Naturschutzgebiet zu erreichen, so wie das Europarecht es vorsehe. Lebensraum für viele geschützte Tiere und Pflanzenarten Der Wald bei Rautheim und Mascherode gilt als besonders wertvoll, weil es sich um hochwertige alte Bestände handelt. Er ist ein Lebensraum für viele geschützte Tiere und Pflanzenarten. Teilweise sind die Bäume mehr als 200 Jahre alt. Die Stadt kommt mit der Ausweisung des Naturschutzgebietes einer EU-Richtlinie nach, deren Ziel der Erhalt der Artenvielfalt ist. Der von Alteichen und Altbuchen geprägte Laubmischwald soll erhalten und entwickelt werden. Es geht um einen zusammenhängenden Wald mit viel Altholz und Totholz. Kleingewässer mit Flachwasserzone sollen gefördert werden, so dass sich Amphibien wie Springfrosch, Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch und Moorfrosch wohl fühlen. Ein weiteres Ziel ist zum Beispiel, Fledermausarten durch den Erhalt von Höhlenbäumen zu schützen und zu fördern, ebenso verschiedene Spechtarten.