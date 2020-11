Abschied von 110 Braunschweigern, die einsam verstorben sind

Er ist 74, als er stirbt. Allein in seiner Wohnung. Irgendwann rufen die Nachbarn die Polizei, weil bei ihm Tag und Nacht Licht brennt, weil sie ihn lange nicht mehr gesehen haben. Ein Einzelgänger soll er gewesen sein, sagen die Nachbarn, ein Eigenbrötler. Ledig, ohne Geschwister. Am Ende hat die Stadt die Bestattung beauftragt, weil sonst keiner da war. Ein nüchternes Rasengrab ohne Gedenkstein.

Der 74-Jährige ist einer von jenen Menschen, die in den vergangenen zwölf Monaten unbedacht bestattet wurden, ohne Familie, ohne Freunde. Insgesamt 110 Frauen und Männer, über die man nicht viel weiß. Um ihnen ein Andenken zu bewahren, fand am Sonntagabend in der Petrikirche ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Die Namen aller Verstorbenen werden genannt

Mitglieder des Vereins Hospizarbeit haben ihn zusammen mit dem evangelischen Propst Lars Dedekind und dem katholischen Propst Reinhard Heine gestaltet. Sie nannten die Namen aller Verstorbenen und entzündeten für jeden eine Kerze.

Auch für den Mann, der mit 66 im Krankenhaus verstorben ist. Er war verheiratet, seine Ehefrau lebte getrennt von ihm. Als die Stadtverwaltung sich bei ihr meldet und auf die Bestattungspflicht hinweist, sagt sie, dass kein Kontakt mehr bestanden habe – sie werde sich daher nicht um die Bestattung kümmern.

Der evangelische Propst Lars Dedekind und der katholische Propst Reinhard Heine lasen die Namen aller unbedacht verstorbenen vor. Foto: Peter Sierigk

Geschichten, die so viele Fragen aufwerfen

Es sind traurige Geschichten, die an diesem Abend in der Petrikirche zu hören sind. Geschichten voller Einsamkeit. Geschichten, die so viele Fragen aufwerfen: Hatten diese Menschen ein gutes Leben? Konnten sie es genießen? Oder waren sie verbittert? Hatte man sie einfach vergessen? Oder haben sie sich selbst so zurückgezogen?

Es gibt keine Antworten auf diese Fragen. Propst Lars Dedekind sprach aber zumindest von einer Gewissheit: „Gott ist auch an ihrer Seite gewesen.“ In den guten Momenten genauso wie in den schweren. Auch bei der Frau, die mit 74 verstorben ist. Eine Tochter konnte ausfindig gemacht werden. Doch auch sie sagte: Es habe keinen Kontakt mehr gegeben, sie übernehme keine Kosten für die Bestattung. Was hat Mutter und Tochter wohl so sehr auseinander gebracht?