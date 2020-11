In den Braunschweiger Krankenhäusern werden aktuell 15 Menschen im Zusammenhang mit Corona behandelt. Wie hat sich seit Beginn der Pandemie die medizinische Behandlung der Covid-19-Patienten verändert? Darüber sprach unsere Zeitung mit Christoph Duesberg.

Herr Duesberg, in welchem Zustand kommen mit Corona infizierte Patienten zu Ihnen ins Krankenhaus?

Die meisten kommen wegen eines schlechten Allgemeinzustandes mit dem Rettungsdienst. Sie haben Fieber, Luftnot, Schmerzen oder fühlen sich schlapp. Haben wir Hinweise auf eine Lungenentzündung, behalten wir die Patienten in jedem Fall hier. Im Unterschied zum Frühjahr schicken wir etwa junge Menschen ohne Risikofaktoren aber wieder nach Hause. Das heißt, wir differenzieren stärker, wer im Krankenhaus behandelt werden muss und wer nicht. Ein entscheidendes Kriterium für die Aufnahme ist die Frage, ob der Patient Sauerstoff braucht. Das erkennen wir an der Sauerstoffsättigung des Blutes und der Atemfrequenz.

Sie haben also dazugelernt?

Wir können deutlich besser einschätzen, wie sich Verläufe entwickeln, das heißt welcher Patient wo optimal behandelt wird und wie die Erfolgsaussichten einer Behandlung zu bewerten sind. Ein Indikator für einen schweren Verlauf ist Fieber, das länger als eine Woche anhält. Lässt das Fieber nach, ist das ein Zeichen, dass es dem Patienten besser geht. Ebenso haben wir gelernt, dass der stationäre Behandlungsbedarf ausgeprägter als bei „klassischen“ durch Bakterien verursachten Lungenentzündungen ist. Zudem ist mittlerweile gut bekannt, wie häufig sich Thrombosen, also Blutgerinnsel bilden.

Können Sie Covid-19-Patienten also besser behandeln als in der ersten Welle?

Wir sehen etwas kürzere und weniger schwere Verläufe als zu Beginn der Pandemie. Einerseits haben wir zurzeit mit jüngeren Patienten zu tun, andererseits liegt es aber auch an der verbesserten medizinischen Versorgung.

Was sind die Pfeiler der aktuellen Covid-19-Therapie im Krankenhaus?

Allem voran Sauerstoff. Je nach Zustand des Patienten reicht das von der Nasenbrille, einem Schlauch in der Nase, über eine Maske oder Kanüle bei Bewusstsein des Patienten bis hin zur künstlichen, also invasiven Beatmung mit einem Beatmungsgerät, zu der der Patient ins Koma versetzt wird.

Je nach Verlauf der Erkrankung verabreichen wie ferner das bekannte Remdesivir. Bei Sauerstoffbedarf erhält jeder Patient außerdem ein Cortison-Präparat. Cortison bremst eine überschießende Immunantwort des Körpers auf den Erreger. Es ist inzwischen nachgewiesen, dass die Sterblichkeitsrate durch Cortison-Gabe um einige Prozent sinkt. Aber: Das gilt nur bei Patienten mit Sauerstoffbedarf. Bei leichteren Krankheitsverläufen ist Cortison sogar nachteilig.

Alle von uns behandelten Covid-19-Patienten erhalten außerdem Blutverdünner. Schon zu Beginn der Pandemie waren uns häufige Lungenembolien aufgefallen. Auch nach Hinweisen aus China haben wir uns deshalb frühzeitig zu dieser vorbeugenden Maßnahme zur Verhinderung von Thrombosen entschieden. Denn durch das Virus kann eine spezielle Form der Entzündung der Blutgefäße und eine verstärkte Blutgerinnung ausgelöst werden.

Geben Sie andere Medikamente als noch zu Beginn der Pandemie?

Remdesivir war zu Beginn der Pandemie nicht verfügbar, der Stellenwert des Cortison-Präparats Dexamethason zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Andere in Studien erprobte Medikamente haben keine Wirksamkeit gezeigt beziehungsweise teils sogar eine Verschlechterung des Behandlungsergebnisses bewirkt. Dementsprechend haben sie keinen Stellenwert mehr in der Behandlung von Covid-19.

Ab wann ist eine intensivmedizinische Behandlung notwendig?

Dies kann nur im Einzelfall entschieden werden, als Faustregel gilt jedoch: Bei zusätzlicher Sepsis, also Blutvergiftung, bei der Notwendigkeit einer Beatmung oder bei sehr hohem Sauerstoffbedarf (mindestens 6 Liter/Minute) ist eine Verlegung auf die Intensivstation angeraten.

Wirken sich die gewonnenen medizinischen Erkenntnisse auf die Sterblichkeitsrate aus?

Diese ist gegenwärtig deutlich niedriger als im Frühjahr des Jahres 2020, wird aber mit zunehmendem Alter und schwereren Begleiterkrankungen der an Covid-19 Erkrankten absehbar wieder zunehmen.

Fakten

Die zweite Pandemie-Welle: Der Ärztliche Direktor des Städtischen Klinikums, Dr. Thomas Bartkiewicz, sieht die Braunschweiger Krankenhäuser aktuell „auf jedes weitere Szenario sehr gut vorbereitet“.

Die Neuinfektionen und die Patienten: „Es ist keine gute Nachricht, dass die Neuinfektionen wieder exponentiell wachsen und mittlerweile in Braunschweig dreimal so hoch sind wie im März und April 2020“, sagt Bartkiewicz. Positiv wertet er dagegen das niedrigere Durchschnittsalter der Covid-19-Patienten von derzeit 41 Jahren. Der Anteil derer, die im Krankenhaus behandelt werden müssten, liege nicht mehr wie anfangs bei über 20 Prozent, sondern bundesweit nur noch bei 5 bis 7 Prozent. In Braunschweig seien mit 3 bis 4 Prozent sogar noch weniger.

Die Sorge der Mediziner: Besorgniserregend sei, dass Schwer- und Schwerstkranke das Krankenhaus aus Angst vor einer Corona-Ansteckung meiden könnten. „Unsere Notaufnahmen und Stationen mit krankenhaus-relevanten Erkrankungen werden seit letzter Woche wieder weniger frequentiert.“ Ein Gutachten habe gezeigt, dass Behandlungen in der ersten Welle hinausgezögert worden und Patienten zu spät ins Krankenhaus gekommen seien. Auch Oberarzt Christoph Duesberg bestätigt: Derzeit gebe es wie im Frühjahr einen deutlichen Rückgang der allgemeinen Notfälle. Hingegen habe es im Sommer ein anhaltend hohes Notfall-Aufkommen mit täglich mehr als 100 Patienten gegeben. Darin vermutet Duesberg auch eine Folge des ersten Lockdowns: Behandlungen seien im Frühjahr aufgeschoben worden. Das könne in der Folge zu mehr Notfällen geführt haben.