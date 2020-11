Historisches geschah im Juni. Der Rat der Stadt beschloss, Braunschweig in Richtung Fahrrad-Stadt zu entwickeln. Auf Druck der „Initiative Fahrradstadt Braunschweig “ wurde ein ganzes Bündel von Maßnahmen beschlossen, um das Radfahren attraktiver zu machen. Schnell wird das freilich nicht gehen.

Der Rat hat auf diese Weise ein Bürgerbegehren abgewendet. Ob es erfolgreich gewesen wäre, steht dahin. Doch in das Wahljahr 2021, so hieß es im Rathaus, wolle keine Fraktion gehen, ohne Antworten auf die Fragen der Braunschweiger zu Attraktivierung des Radverkehrs zu haben. In der Initiative haben sich die Fahrrad- und Umweltverbände der Stadt zusammengeschlossen. Zuletzt bekamen sie auch Unterstützung von Fridays for Future.

Fahrradstraßen auf Zeit entstehen

Trotz der Entscheidung des Rats bleibt das Drängen, das Tempo der Veränderungen zu erhöhen. Praktisch im Monatsrhythmus werden wichtige Straßen der Innenstadt zu Fahrradstraßen auf Zeit. Mal am Staatstheater, mal am Hagenmarkt, mal am Bohlweg, wo eine Fahrspur zeitweise den Radfahrern allein gehört.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Braunschweigs Radwege-Netz über die Grenze des Belastbaren strapaziert wurde und sich Sicherheitsabstände kaum einhalten ließen. Seit dem Sommer sind zusätzlich Hunderte von E-Scootern innerhalb des Wilhelminischen Rings unterwegs.

Warnschilder auf dem Ringgleis

Drangvoll darum auch die Enge auf dem Ringgleis. Die ehemalige Eisenbahntrasse, die als kombinierter Fuß- und Radweg seit Anfang des Jahres einmal rund um die Stadt führt, erhält demnächst Warnschilder, die an die Rücksichtnahme appellieren. Aus der gesamten Region kamen Radfahrer, um die etwa 22 Kilometer lange Rundtour um Braunschweig zu entdecken. Dies wird übrigens erst wieder im nächsten Jahr möglich sein: Im Westen Braunschweigs ist das Ringgleis wegen Asphaltierungsarbeiten zurzeit gesperrt.

Der Madamenweg steht auf der Vorschlagsliste der Fahrrad-Initiative für eine Veloroute zwischen Fußgängerzone und Raffturm. Foto: Bernward Comes

Der überraschende Erfolg des Ringgleises war freilich auch Wasser auf die Mühlen der Fahrrad-Initiative. Ihr Credo: Sollen sich Radfahrer aller Generationen sicher fühlen und gern das Rad nutzen, müssen auch die Radwege besonders sicher sein. Sogenannte Velorouten sollen darum entstehen. Seit Oktober liegt der Vorschlag auf dem Tisch, zwei dieser Hauptverkehrsstraßen für Radfahrer einzurichten. Sie reichen von der Stadtgrenze bis in die Innenstadt. Eine soll vom Schöppenstedter Turm über die breiten Radwege der Helmstedter Straße bis zum Schloss führen. Auf der zweiten Veloroute sollen Radfahrer vom Raffturm über den Madamenweg bis zum Altstadtmarkt an der Grenze zur Fußgängerzone kommen. Eine kilometerlange Fahrradstraße würde so entstehen. Entschieden ist freilich noch nichts. Die Verwaltung hat jedoch angekündigt, 2021 die Planung für eine Veloroute aufzunehmen.

Besonders gute Aussichten bestehen für die Veloroute im Westen Braunschweigs. Denn im nächsten Jahr wird ein Abschnitt der Strecke wegen Brücken- und Straßenbau-Arbeiten praktisch nur noch von Anwohnern und Radfahrern genutzt werden können.

Kreuzungen werden für Radfahrer umgebaut

Ebenfalls im nächsten Jahr soll Braunschweigs Wallring für Radfahrer attraktiver werden. Gleich mehrere Kreuzungen sollen umgebaut werden, damit sie Radfahrer besser queren können. Die Fahrrad-Initiative drängt zudem darauf, eine der schönsten Stellen des Walls, den Löwenwall, für Radfahrer besser zu erschließen. Dort fehlt eine Rampe, die Radfahrer mühelos nutzen können. An vielen Stellen der Stadt werden überdies demnächst Radwege an Kreuzungen und Einmündungen rot eingefärbt.

Zudem wollen Braunschweigs Planer auch ein besseres Bild davon erhalten, wie sich der Radverkehr im Stadtgebiet überhaupt verteilt. Zählstellen für Autos und Passanten in der Fußgängerzone gibt es bereits, nun sollen auch Zählstellen für Radfahrer eingerichtet werden.

Zusätzliche Abstellanlagen entstehen

Ein weiteres Schwergewicht der Planungen wird darauf liegen, Hunderte von neuen Fahrrad-Abstellanlagen im Stadtgebiet zu installieren. Standorte werden in erster Linie die Schnittstellen zu Bus, Bahn und Straßenbahn sein. Am Hauptbahnhof und am Bahnhof Gliesmarode werden neue Abstellanlagen entstehen sowie an vielen Bus- und Tram-Haltestellen.

Zudem nutzt Braunschweig auch verstärkt die neuen Möglichkeiten, die die veränderte Straßenverkehrsordnung bieten. Bereits beschlossen ist, dass rund um die Technische Universität Braunschweigs erste Fahrradzone entsteht: Die Straßen eines ganzen Quartiert werden dadurch zu Fahrradstraßen. Autofahrer sind dann dort nur noch Gast.

Unsere Beilage „Zukunft in Braunschweig“ erscheint am Dienstag, 10. November, mit weiteren Artikeln zu all dem, was die Stadt voranbringt.