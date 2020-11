Alle großen Baugebiete in Braunschweig auf einen Blick

Direkt am Kreisel an der Neudammstraße errichtet das Bauunternehmen Schmidt die „Neue Mitte Lamme“. In fünf Blocks entstehen 68 Eigentumswohnungen mit 67 bis 209 Quadratmetern Wohnfläche, alle sind mit für E-Mobilität ausgerüsteten Stellplätzen versehen. In zwei der Gebäude an einem Marktplatz stehen insgesamt zehn Gewerbeeinheiten zur Vermietung. Die Vermarktung der Wohnungen und Gewerbeflächen soll nach weitgehender Fertigstellung noch in diesem Jahr beginnen. In einem angrenzenden Baufeld sollen ein Lebensmittelmarkt und eventuell ein Bürohaus entstehen.

Foto: Stefan Lohmann / regios24