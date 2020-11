Braunschweiger Stadtmarketing startet Kampagne für Einzelhandel

Auch während der Corona-Pandemie sind die Braunschweiger Einzelhändler für ihre Kundschaft da. Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH wirbt mit Unterstützung des Arbeitsausschusses Innenstadt (AAI) ab sofort mit der Kampagne „Sicher für dich da“ für das Vertrauen in einen Besuch in der Stadt und die spürbaren Qualitäten des Einkaufs vor Ort.

Stellvertretend für den Braunschweiger Einzelhandel stehe Ulrike Ring, Geschäftsführerin von Summersby, in der Kampagne für das Versprechen der Einkaufsstadt, auch während der Corona-Pandemie Vielfalt und Qualität zu bieten, heißt es in der Pressemitteilung. Gleichzeitig ruft sie auf, den lokalen Handel zu unterstützen.

„Mit der Kampagne möchten wir, auch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft, daran erinnern, dass der Braunschweiger Handel weiterhin Kompetenz und Qualität bietet, nicht nur für den Einkauf selbst, sondern auch bezüglich der Hygienemaßnahmen“, so Stadtmarketing-Geschäftsführer Gerold Leppa. Der Einzelhandel habe umfangreiche Hygienemaßnahmen ergriffen, Kontrollen seien stichprobenartig durch die Behörden erfolgt.

In den sozialen Medien und online mache das Stadtmarketing in der Region darauf aufmerksam. Eine Plakatierung werde Schritt für Schritt auf den neuen digitalen Cityscreens in der Innenstadt, auf großformatigen Plakatwänden, auf Litfaßsäulen und an Haltestellen in Braunschweig, Wolfsburg, Wolfenbüttel und Salzgitter sowie auf Plakaten im Handel folgen.