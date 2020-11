Für den sexuellen Missbrauch eines Jungen im Bad Gliesmarode ist ein 57-jähriger Mann am Donnerstag vom Landgericht Braunschweig zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Die Zweite Große Strafkammer sieht es als erwiesen an, dass der Mann im Duschbereich einen ihm fremden Jungen (9) gegen dessen Willen am ganzen Körper eingeseift hat. „Dies tat er, weil es ihn sexuell erregt hat“, so die Vorsitzende Richterin Daniela Kirchhof in der Urteilsbegründung: „Das war zweifelsfrei sexueller Missbrauch.“

In einer Videovernehmung schilderte der Junge die Tat

Der Junge sei verängstigt gewesen und habe sich körperlich nicht gewehrt, was auf sein Alter und seine zurückhaltende Persönlichkeit zurückzuführen sei. Es habe sich um keine geplante Tat gehandelt: Der Mann habe nicht gezielt nach einem Kind gesucht. Kirchhof: „ Es war eine Spontantat . Da stand dieser Junge in der Einzeldusche, die der Angeklagte sonst selbst immer nutzt. Der Junge war zur falschen Zeit am falschen Ort.“

Der Grundschüler hatte den Vorfall vorab in einer Videovernehmung geschildert, und Richterin Kirchhof ist überzeugt: „Der Junge hatte keine Kenntnis, mit welcher Intention der Mann sich ihm genähert hat. Der sexuelle Bezug war ihm nicht bewusst.“ Eine suggestive Beeinflussung des Jungen schloss sie aus: „Er hat Details in der typischen, originären Wortwahl eines Grundschülers beschrieben. Erwachsene hätten das ganz anders formuliert.“

Als strafverschärfend wertete das Gericht die einschlägigen Vorstrafen des Mannes : Seit 1994 ist er bereits drei Mal wegen sexueller Übergriffe verurteilt worden. Seine Opfer waren stets Jungen im vorpubertären Alter. Die Strafen waren jedes Mal zur Bewährung ausgesetzt worden. Diesmal aber bezeichnete das Gericht eine erneute Bewährungsstrafe, wie die Verteidigung sie beantragt hatte, als „indiskutabel“, da es keine positive Prognose gebe. Zudem seien ambulante Sexualtherapien kaum zu bekommen. In der Justizvollzugsanstalt hingegen hat der Mann die Chance auf eine Sozialtherapie.

Nebenklage und Staatsanwaltschaft hatten in ihren Plädoyers eine Haftstrafe von drei Jahren beantragt.

„Er mag sich seine Vorliebe für präpubertäre Jungen nicht eingestehen“

Wegen seiner pädophilen Neigung hatte der Mann vor einigen Jahren bereits eine ambulante Sexualtherapie machen müssen. Doch die Richterin stellte fest: „Er mag sich seine Vorliebe für präpubertäre Jungen nach wie vor nicht eingestehen. Das aber wäre der erste Schritt für Veränderungen.“ In der Urteilsbegründung hieß es, der Mann sei „nicht in der Lage zu begreifen, was ein solcher Übergriff für das Kind bedeutet“.

Der Verurteilte blieb bis zum Schluss bei seiner Version des Geschehens : Der Junge habe ihn unter der Dusche gebeten, ihm zu helfen, das Shampoo aus den Haaren zu waschen. Er habe dem nackten Jungen dann auch beim Einseifen geholfen, damit die Dusche schneller wieder frei wird. In der polizeilichen Vernehmung nach der Tat wurden folgende Aussagen des 57-Jährigen protokolliert: Der Junge sei „lahmarschig“ gewesen und nicht „in die Pötte gekommen“, deshalb habe er ihm beim Duschen geholfen. Fazit des Mannes: „Man will helfen – und dann wird einem ein Strick daraus gedreht.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann Revision eingelegt werden.