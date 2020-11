Die Linie 418 fährt in die Dankwardstraße ein. Die Wartenden positionieren sich. Bezahlt ist bezahlt – alle möchten einen der begehrten Sitzplätze ergattern. Schulter an Schulter stehen die sie, als sei der Virus verflogen. Und als der Fahrer endlich die Türen öffnet, geht das Gedrängel los.

Es gibt Beschwerden

Eine alltägliche Szenerie an Bus- und Straßenbahnhaltestellen, die so ganz und gar nicht den neuen Corona-Regeln entspricht. Die Polizei wird künftig genauer hinschauen. Es habe Hinweise gegeben, sagt Sprecherin Carolin Scherf. Und auch die Verkehrs-GmbH hat die Sicherheit ihrer Fahrgäste im Auge. Man weise sie mit Plakaten an den Haltestellen und teilweise an den Türen der Fahrzeuge auf den Mindestabstand hin. „Sind die Haltestellen sehr voll, sind die Fahrer angehalten, zum Einsteigen auch bei den Bussen alle Türen zu öffnen und nicht nur die erste. So soll vermieden werden, dass zu viele Personen vor einer Tür stehen“, sagt Sprecherin Maike Schulz.

„Die Fahrer können nicht aussteigen“

„Die Fahrer kontrollieren beim Einstieg die Maskenpflicht. Es ist aber nicht möglich, dass sie an den Haltestellen auch noch den Mindestabstand überprüfen. Da sie dafür den Fahrerplatz und gegebenenfalls das Fahrzeug verlassen müssten, würde das zu erheblichen Verspätungen im Betrieb führen. Deshalb bitten wir alle Fahrgäste, sich im Sinne der Allgemeinheit und zum Schutz ihrer Mitmenschen an die Abstandsregeln zu halten.“