Unbekannte müllen Braunschweigs Gartenstadt zu

So sieht es öfter dort aus: Müllberge an der Sammelstation an der Alten Frankfurter Straße.

Braunschweig. Sie fahren mit dem Auto an der Sammelstation an der Alten Frankfurter Straße vor und laden unbehelligt dort ihren Sperrmüll ab.

Schön ist es nicht. Das Foto zeigt Müllberge an der Container-Sammelstation an der Alten Frankfurter Straße in der Gartenstadt. „So wie auf den Bildern sieht es dort regelmäßig aus“, beklagt sich eine Leserin. Egal, wie oft die Stadt dort aufräumt, nur wenige Stunden später sei es wieder so voll gestellt. Man kennt das: Die Geschichte vom Hasen und dem Igel.

Worum geht es? „Soweit ich das mitbekommen habe, sind es dabei oft Autos mit auswärtigen Kennzeichen, die hier mal eben anhalten und ihren Sperrmüll abladen. Ist ja auch zu verlockend, Parkmöglichkeiten sind zur Genüge gegeben und Zeugen gibt es selten.“ Dass dabei der Müll oft auf den Fußweg ragt, sei wohl egal. Die Stadt scheine da sehr hilflos zu sein, „denn die räumen es zwar immer wieder brav weg, kümmern sich aber nicht wirklich darum, das Problem zu beheben“. Weiter unten, zum Rhönweg hin, gebe es auch Container. „Da wird nie Sperrmüll abgeladen. Warum? Die Anwohner bekommen es mit.“ Es müsste mit Kameras überwacht werden. Der jetzige Zustand sei jedenfalls nicht mehr tragbar. Es sei immer schlimmer geworden. Ob es seitens der Stadt Pläne gebe, wie an dieser Stelle etwas geändert werden kann? „Es kann ja auch nicht im Sinne der Stadt sein, hier alle paar Tage den wild entsorgten Sperrmüll abzuholen...“ Was sagt die Stadt? Sie stellt klar: Zunächst einmal der Hinweis, dass Bürger sich, der Zuständigkeit halber, direkt an Alba wenden sollten, wenn sie vermüllte Wertstoff-Container vorfinden. „Die Stellplätze der Wertstoff-Container im Stadtgebiet werden aber auch regelmäßig durch den Zentralen Ordnungsdienst überprüft. Werden Verunreinigungen festgestellt, wird versucht, die Verursacher zu ermitteln“, so Sprecherin Lisa Bertram. „Gelingt dies, werden sie zur Beseitigung der Mülls aufgefordert, gleichzeitig werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.“ Können keine Verantwortlichen ermittelt werden, werde Alba mit der Beseitigung beauftragt. Der Containerstandplatz an der Alten Frankfurter Straße werde in der der Regel einmal in der Woche überprüft, im Schnitt würden bei jeder zweiten Kontrolle Verunreinigungen festgestellt. „Die letzte Kontrolle fand am 26. Oktober 2020 statt, dabei gab es keine Beanstandungen.“ Aufgrund der neuerlichen Beschwerde habe man den Platz überprüft, die Station sei da aber schon gesäubert worden. Zum Thema Videoüberwachung habe sich die Stadtverwaltung in der Vergangenheit bereits mehrfach geäußert.