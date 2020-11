Braunschweig. An diesem Dienstag, 17. November, ist Welt-Frühgeborenen-Tag. Am Standort Celler Straße wird das Krankenhaus beleuchtet.

Der 17. November ist der Welt-Frühgeborenen-Tag. Zu diesem Anlass wird an diesem Dienstag die Fassade der Celler Straße des Städtischen Klinikums in Anlehnung an die Symbolfarbe für Frühgeborene in der Zeit von 17 bis 20 Uhr violett bestrahlt.

Mit der sogenannten Aktion „Purple for Preemies“ will das Klinikum auf die betroffenen Familien aufmerksam machen. In dem Braunschweiger Großkrankenhaus werden jährlich rund 500 Kinder zu früh geboren, darunter 50 bis 60 sehr untergewichtige Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500 Gramm. Deutschlandweit kommen jährlich rund 60.000 Kinder zu früh auf die Welt. Den Welt-Frühgeborenen-Tag gibt es seit 2008. Er soll Frühgeburten und ihre Folgen zu thematisieren.

red