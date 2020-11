Kumbela und der Meniskus – Ex-Eintracht-Profi siegt vor Gericht

Domi Kumbela wird wohl bei allen Fußball-Fans von Eintracht Braunschweig unvergessen bleiben. 232 Partien bestritt er für die Blau-Gelben, erzielte dabei 81 Tore. Zig Mal leuchtete sein Name auf der Anzeigentafel auf. Am Dienstag allerdings war dieser auf dem Aushang vor Saal 3 im Sozialgericht in der Wilhelmstraße zu lesen. Der Grund: Die Berufsgenossenschaft hatte sich geweigert, eine Knieverletzung Kumbelas als Berufskrankheit anzuerkennen. Kumbela klagte dagegen – und bekam letztlich Recht.

Der eigentliche Anlass für den Streitfall liegt lange zurück. Noch bevor Kumbela in Braunschweig zum Idol wurde, war er in der Saison 2005/2006 für Rot-Weiß Erfurt aktiv. In der Partie am 22. April 2006 in Chemnitz musste der Kongolese verletzt vom Platz. Die Berufsgenossenschaft verweigert die Anerkennung als Berufskrankheit. Der Ex-Profi zieht vors Sozialgericht. Bei den späteren Untersuchungen diagnostizierten die Ärzte einen degenerativen Meniskusschaden. Die Verschleißerkrankung entsteht meist infolge von chronischen Überlastungen und kann akute Verletzungen der Gelenkknorpel begünstigen. Durch konservative Methoden oder operative Eingriffe können diese Verletzungen jedoch behandelt werden. Das gelang auch bei Kumbela, der anschließend vornehmlich bei der Eintracht Erfolge feierte und seine aktive Karriere schließlich erst 2018 beendete. Trotzdem: Wird ein körperlicher Schaden als Berufskrankheit anerkannt, ist dies für den Betroffenen Grundlage zur Geltendmachung von Leistungen aus dem Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies können etwa Heilbehandlungen oder eine Verletztenrente sein. Genau das hat Kumbela jetzt vor Gericht erstritten – auch wenn es ein langer Weg war. Bereits 2012 hatte der Fußballer beantragt, dass die Knieverletzung als Berufskrankheit anerkannt werden würde. Die Berufsgenossenschaft hatte dies jedoch verweigert. Kumbela klagte. Der Fußballer war zu der mündlichen Verhandlung am Dienstag nicht persönlich erschienen, sondern ließ seinen Anwalt sprechen. Dies war mit Benjamin Koch ebenfalls ein Ex-Fußballer, der es früher zumindest bis hoch in die Regionalliga geschafft hatte. Jetzt arbeitet er für eine Kanzlei mit Sitz in Berlin, die auf Sozial- und Versicherungsrecht spezialisiert ist. Er stützte sich auf die Berufskrankheitenverordnung, die Meniskusschäden „nach mehrjährigen andauernden oder häufig wiederkehrenden, die Kniegelenke überdurchschnittlich belastenden Tätigkeiten“ aufführt. Die sogenannte „Meniskopathie“ war ursprünglich in die Verordnung aufgenommen worden, um der körperlichen Belastung für Bergarbeiter im Untertagebau gerecht zu werden. Betroffen sind heute aber auch viele Leistungssportler. „Mehrjährig sind auch laut Duden mindestens zwei Jahre“, führte Koch aus. Kumbela hatte im Sommer 2003 seinen ersten Vertrag im Herrenfußball beim 1. FC Kaiserslautern II unterschrieben. Die Berufsgenossenschaft hielt dagegen: Die mindestens zweijährige Tätigkeit sei nur im Fall einer vollschichtigen Tätigkeit zugrunde zu legen. Und da ein Profifußballer nicht acht Stunden am Tag arbeite, sei dies hier hinfällig. Zudem würden die Knie der Fußballer nicht dauerhaft stark belastet, schädigende Bewegungen ereigneten sich nur punktuell. So ein Fußballer hat Belastungen wie ein Bergmann oder ein Rangierer bei der Eisenbahn. Das Sozialgericht erkennt das an. Und so entwickelte sich im Gerichtssaal eine kurze, aber interessante Diskussion. „Wenn ich Herrn Kumbela jetzt fragen würde, wie lange er vor 2006 trainiert und gespielt hat, könnte er das mit Sicherheit nicht mehr beantworten“, meinte Koch. Und im Übrigen habe ein Bergmann früher auch nicht durchgehend kniend gearbeitet. Oder auch der Beruf des Rangierers: „Der springt am Tag sieben oder acht Mal vom Zug ab und belastet damit seine Knie“, erklärte Koch. Die Zeit, die er entspannt im Zug sitze, werde auch nicht aus der Berechnung herausgenommen. Der juristische Vertreter der Berufsgenossenschaft hingegen bestand darauf, dass nur die Belastungsspitzen entscheidend seien für degenerative Schäden. „Für das normale Laufen auf dem Rasen ist der Mensch doch gemacht“, meinte er. Am Ende entschied das Gericht zugunsten von Domi Kumbela und dessen Anwalt. „Wir sind der Meinung, dass es nicht unsere Aufgabe ist, in den Wortlaut von Verordnungen etwas hineinzulesen“, führte die Richterin aus. Sie verwies darauf, dass bei anderen Krankheiten wie Knorpelschäden in der Verordnung mindestens geleistete Arbeitsstunden, in diesem Fall 16.000, aufgeführt seien. Eine „mehrjährige“ Tätigkeit sei bei Kumbela gegeben, die medizinische Seite sei eindeutig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.