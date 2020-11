Unverwüstlicher VW 1600 soll jetzt den Kindern in Not helfen

Er läuft und läuft und läuft nicht nur, nein, dieser ganz außergewöhnliche Volkswagen soll Donnerstag Abend beim RTL-Spendenmarathon (ab 18 Uhr) auch einige Tausender für Kinder in Not beisteuern. Es ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte einer unverwüstlichen Technik und einer unverbrüchlichen Freundschaft mit dem Wegbegleiter und Familienmitglied Auto.

Ein solches Wesen – 100.000 Kilometer für 100.000 Kilometer für 100.000 Kilometer – ist dieser gänzlich unbeschreibliche VW 1600, Typ 3, ein luftgekühlter Veteran der Automobilgeschichte, der seit 1971 spurt und spurt und spurt. Wie viele Kilometer er schon auf dem Buckel hat, das kann niemand mehr sagen. Denn der Tacho des tapferen Kameraden springt bei 99.999 Kilometern immer wieder auf Null.

Von Mallorca fuhr der Veteran bis zum Autohaus Voets in Braunschweig

Zuletzt wurden wir auf dieses treue Stufenheck-Gefährt vor 15 Jahren aufmerksam, als der Besitzer es von Mallorca aus zum Autohaus Voets in Braunschweig zu Wartung und Inspektion fuhr. Da staunten alle schon nicht schlecht, wir von der Lokalzeitung machten eine ganz große Geschichte, schickten unsere besten Reporter.

Und jetzt erst. Da ist die Tachoanzeige nicht nur noch ein paarmal mehr auf Null gesprungen. Da ist die kantige Kiste mittlerweile mit zig Sportler- und Promi-Autogrammen übersät.

Zum Beispiel von Liverpool-Trainerlegende Jürgen Klopp, der sich verewigte, als der Dauerläufer an der legendären Anfield Road parkte. Aber das ist nicht alles. Die Unterschriften etlicher Nationalmannschaften und Profiteams sammeln sich auf Lack und Innenstoffen, darunter das deutsche Handballteam, schwedische Eishockey-Weltmeister, FC Freiburg, VfL Wolfsburg, Hannover 96, Borussia Dortmund, FC Liverpool, FC Everton. Dazu etliche Promis wie Carl H. Hahn, Costa Cordalis, Uwe Ochsenknecht, Reiner Calmund und viele, viele mehr.

Stets auf der Jagd nach Autogrammen von Sportlern und Promis – nur zwei Päpste verweigerten Typ 3 die Absolution

Besitzer Michael Schulte-Karring aus Rheinland-Pfalz wollte auch im Vatikan vorfahren, aber zwei Päpste verweigerten ihm und seinem heiligen Blechle die Absolution.

Das ficht Schulte-Karring nicht an. Wo man mit dem VW 1600 hinrasen kann – Spitzengeschwindigkeit immerhin 136 km/h, in flotten 25 Sekunden erreicht –, da brettert er hin, stets auf der Jagd nach Autogrammen. Tja, seine Oma hatte das Gefährt 1971 erworben, erst 87-jährig zog sie sich viel später vom Staub der Autobahn zurück. Immer blieb der VW im Familienbesitz, auch viele Jahre auf Mallorca. Nun kommt die Zeit des Abschieds. Die Gebote für so ein Unikum und Unikat sollten doch üppig für den guten Zweck sein.

Infos zum RTL-Spendenmarathon: www.unitedcharity.de