Landgericht Braunschweig: Maddie-Verdächtiger bleibt in Haft

Für den im Fall Maddie Verdächtigten gibt es keine Aussetzung seiner Restfreiheitsstrafe zur Bewährung. Das hat das Landgericht Braunschweig am Donnerstag nach einer Anhörung des 43-Jährigen am Montag in Braunschweig mitgeteilt. Er war wegen Drogenhandels verurteilt worden und muss nun in der Justizvollzugsanstalt in Kiel in Haft bleiben.