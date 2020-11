Corona-Inzidenzwert in Braunschweig liegt knapp unter 50

Braunschweig. Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern steigt jedoch weiter. Es gab einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus.

Schon in der vergangenen Woche war die Sieben-Tage-Inzidenz in Braunschweig schrittweise gesunken. Am Montag meldet die Stadt nun einen Wert knapp unterhalb der Schwelle von 50, nämlich 48,5. Innerhalb der letzten sieben Tage gab es also rund 49 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Grundlage für diese Berechnung ist eine Gesamtzahl von 251.551 Einwohnern.

Braunschweigs Feuerwehrchef Torge Malchau dankte schon am Freitag auf der Facebook-Seite der Stadt allen Braunschweigern: Der Rückgang sei auf das Einhalten der Regeln zurückzuführen – vor allem Abstand halten und Maske tragen. Er bat darum, in den Anstrengungen nicht nachzulassen. Mehr Patienten in den Krankenhäusern Während die Zahl der Neuinfektion leicht sinkt, steigt die Zahl der Corona-Patienten in den drei Braunschweiger Krankenhäusern noch weiter an. Das war zu erwarten, weil die Infektionen dieser Patienten in der Regel etwa zwei Wochen zurückliegen, und Anfang November gab es noch mehr Neuinfektionen als jetzt. Aktuell werden 36 Patienten auf den Normal- und Intensivstationen behandelt, das sind 6 mehr als am Freitag. Dabei kann es sich auch um Patienten aus der Region handeln. Außerdem gab es Ende vergangener Woche einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Laut der Stadtverwaltung handelte es sich um einen 61-jährigen Mann, der an einer Vorerkrankung litt. Alle bisher Verstorbenen – insgesamt 21 seit März – waren im Alter zwischen 55 und 96 Jahren. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Mund-Nasen-Schutz in der Innenstadt Mit Blick auf das Maskentragen in der Innenstadt ändert sich mit dem Unterschreiten der 50er-Schwelle nicht viel: Zwar ist es erst ab einem Inzidenzwert von 50 Pflicht (auch das Essen, Trinken und Rauchen ist dann verboten), doch ab dem Wert von 35 wird die Maske laut der niedersächsischen Corona-Landesverordnung dringend empfohlen. Es geht hierbei um die Fußgängerzone und das Magniviertel – und zwar werktags zwischen 10 und 23 Uhr. Was gilt an den Schulen? In den weiterführenden Schulen gilt die Maskenpflicht im Unterricht ab dem Inzidenzwert von 50, sofern es keinen Infektionsfall an der Schule gibt. Das heißt: Solange der Wert unter 50 liegt, müssen Schüler im Unterricht keine Maske tragen. Die Schulleitungen dürfen das Tragen der Masken laut der Landesschulbehörde nicht anordnen, sie dürfen ihre Lehrer und Schüler aber darum bitten. Anders sieht es aus, wenn das Gesundheitsamt aufgrund von Infektionsfällen eine Infektionsschutzmaßnahme angeordnet hat, zum Beispiel Quarantäne für eine Klasse oder einen Jahrgang: Dann besteht an dieser Schule 14 Tage lang eine Maskenpflicht – egal, wie hoch der Inzidenzwert ist. Maskenpflicht im ÖPNV, beim Einkaufen und auf Märkten Unverändert und unabhängig vom Inzidenzwert gilt: In Bussen und Bahnen sowie an den Haltestellen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, ebenso in allen Geschäften und anderen öffentlich zugänglichen Räumen sowie auf Märkten. Ausgenommen sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres und Menschen, denen das Tragen aufgrund einer Beeinträchtigung oder Erkrankung nicht zumutbar ist (/Attest).

