LAB-Asylbetrug: Amtsgericht will keine Strafbefehle erlassen

Die Ermittlungen rund um den Asylbetrug in der Landesaufnahmebehörde für Asylbewerber (LAB) in Braunschweig sind zwar abgeschlossen – doch das ganze Verfahren geht weiter. Im Juli hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig beim Amtsgericht den Erlass von Strafbefehlen gegen den ehemaligen Leiter und seine Stellvertreterin beantragt. Damit wären Geldstrafen in Höhe von 10.800 Euro und 9000 Euro verbunden. Doch das Amtsgericht lehnt den Erlass der Strafbefehle ab. Das teilte Pressesprecher Robin Sühle am Dienstag mit.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder