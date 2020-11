Braunschweig – Wie geht es weiter mit der Schulkindbetreuung?

Die Stadtverwaltung hat einen Abschlussbericht zum Ausbau der Schulkindbetreuung vorgelegt. Das Ziel, das die Politik 2014 vorgegeben hatte, ist erreicht: Die Nachmittagsbetreuung von Grundschülern wurde in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut - für 60 Prozent der Grundschüler steht nun ein Platz zur Verfügung, entweder in der Schulkindbetreuung oder an einer Ganztagsgrundschule. Wie geht es nun weiter?

Jürgen Neubert vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie stellte den Bericht im letzten Schulausschuss vor und verdeutlichte: „ 1600 zusätzliche Betreuungsplätze sind in dieser Zeit geschaffen worden . Das war eine Herausforderung.“ Im Bericht heißt es, die Plätze seien „durch die Schaffung diverser neuer Betreuungsangebote in eigenständiger jugendhilflicher Verantwortung, durch die Ausweitung bestehender Schulkindbetreuungen sowie durch die Umwandlung der Grundschulen Lehndorf, Lamme und Waggum in Kooperative Ganztagsgrundschulen erreicht worden“.

Der Bedarf an Nachmittagsbetreuung ist deutlich höher

Die Betreuungskapazitäten konnten so innerhalb von sechs Jahren auf 4800 Plätze erhöht werden – damit ist die Versorgungsquote von damals knapp 42 Prozent auf aktuell 60 Prozent gestiegen.

Alles gut also? Nein, nicht wirklich. Denn der Bedarf an Plätzen ist deutlich höher , wie Elke Flake von den Grünen sagt, Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses: „Als wir den Ratsbeschluss damals gefasst haben, sind wir von einem Bedarf von rund 60 Prozent ausgegangen. Doch der Bedarf wächst stetig. Von Fachleuten wird er stadtweit auf künftig mindestens 80 Prozent geschätzt.“ Und ab dem Jahr 2025, darauf verwies auch Neubert im Schulausschuss, werden Eltern bundesweit einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben – so plant es die Bundesregierung.

Beschlossene Sache ist, dass in Braunschweig alle Grundschulen sukzessive zu Kooperativen Ganztagsschulen ausgebaut werden . „Daran arbeiten wir unter Hochdruck“, so Neubert. Für das Schuljahr 2022/23 ist der Ausbau der Grundschulen Ilmenaustraße , Stöckheim mit Außenstelle Leiferde , Melverode und Rautheim vorgesehen. Die Grundschule Bültenweg , die mit Erschließung der Neuen Nordstadt deutlich wachsen wird, könnte im Jahr darauf folgen – von den knapp 40 Grundschulen in Trägerschaft der Stadt wären dann 24 Ganztagsschulen.

Versorgungsquote in den Stadtteilen sehr unterschiedlich

Flake: „Es ist schon jetzt ersichtlich, dass bis zum Jahr 2025 bei weitem nicht alle Grundschulen investiv zu einer Kooperativen Ganztagsschule ausgebaut werden können. Baulich ist das nicht zu schaffen. Deshalb brauchen wir Übergangslösungen. Kreative Lösungen sind gefragt.“ Hinzu komme, dass die Betreuungsplätze im Stadtgebiet sehr ungleich verteilt seien. Im Einzugsbereich einer Ganztagsgrundschule können bis zu 100 Prozent erreicht werden. „In einigen Stadtteilen wie Wenden liegt die Versorgungsquote hingegen nur bei rund 40 Prozent. Was machen wir in diesen Bezirken?“, fragt Elke Flake.

Die Fraktion der Grünen hat in dieser Woche einen Antrag gestellt, der am 3. Dezember im Jugendhilfeausschuss beraten und am 16. Dezember zur Abstimmung in den Rat gehen soll. Der Vorschlag der Grünen: Das Ausbauprogramm soll fortgesetzt werden, um die Versorgungsquote in Braunschweig zügig auf 80 Prozent zu steigern. Dazu sollen jährlich mindestens 100 neue Plätze in der Schulkindbetreuung geschaffen werden: „Dazu werden zunächst alle Schulen, in deren Umfeld noch kein 60-prozentiger Versorgungsgrad erreicht ist, auf 60 Prozent aufgestockt.“ Entsprechende Haushaltsmittel seien einzuplanen.

Die Grünen regen einen Workshop im Frühjahr 2021 an, um gemeinsam ein Konzept zu erstellen. Zum Fachkräftemangel , der den Trägern der Einrichtungen zunehmend Probleme bereitet, sagt Elke Flake: „Da ist das Land gefragt. Wichtig wäre, dass die pädagogischen Mitarbeiter, die die Schulen für die Betreuungsstunden nutzen, auch in der Nachmittagsbetreuung eingesetzt werden dürfen. Das wird derzeit ausgeschlossen.“ Die Arbeitsplätze würden dadurch attraktiver.