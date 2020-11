Mein Reiseziel in Braunschweig vor Sonnenaufgang: „Deep Sky“

Vorweg wäre Folgendes zu sagen: Eigentlich wollte ich hier schon erste Ergebnisse meiner Reise zu den Sternen präsentieren. Ich habe aber zunächst nur in die Wolken geschaut – nun schon seit Wochen. Doch wenn ich meinem Astronomie-Coach Bernd Hartwig von den Sternfreunden Braunschweig-Hondelage glaube, dann ist das völlig in Ordnung so. Er ist jetzt zufrieden mit mir. So fängt jeder an. Du brauchst Zeit, Zeit, Zeit. Nimm sie dir.

Für mich ein ungewohnter Lernprozess. Ich will immer alles gleich können und sofort einsetzen. Hektisch telefoniere ich in Braunschweig nach Teleskopen herum. Himmels-Fernrohre. Ich will jetzt eins haben. Und gleich mal ein paar Fixsterne, Galaxien und Kugelsternhaufen anschauen, ein bisschen auf dem Mond umherspazieren. Und meine Leser nehme ich gleich mit. Das fängt nun schon mal damit an, dass du in Braunschweig derzeit kein Teleskop kaufen kannst. Alles ausverkauft, falls überhaupt noch irgendwo im Sortiment. Vielleicht kommen vor Weihnachten wieder welche rein.

Zunehmender November-Mond, neun Tage alt. Foto: Henning Noske

Ich rufe bei den Sternfreunden an. In Braunschweig-Hondelage haben sie ihre Sternwarte. Leider, leider sind viele Aktivitäten und öffentliche Kontakte derzeit durch Corona so unmöglich wie die Himmelsbeobachtung bei bedecktem Himmel. Ich brauche ein Crash-Coaching. Ich will ins All.

Bernd Hartwig kennt solche Fälle schon. Er lädt mich zu sich nach Hause ein und hat mir einen gemütlichen Stuhl reserviert, wir halten natürlich Abstand. Mund und Nase sind ebenso bedeckt wie die zahlreichen Okulare hier. „Vergessen Sie alles, was Sie sich bisher vorgestellt haben“, sagt er sacht. „Vergessen Sie’s“.

Fällt mir schwer, aber vermutlich hat der Mann Recht. Nehmen wir also meinen ersten Lernerfolg. Du brauchst kein sauteures Teleskop mit allem Pipapo, um nach Kennenlernen der ersten Grundregeln sogar mal ein bisschen mit den Augen durch „Deep Sky“ zu streifen. Der „tiefe Himmel“ der Astronomen – das sind sichtbare Himmelsobjekte außerhalb des Sonnensystems, zum Beispiel Sternhaufen, Nebel und Galaxien.

Die Montierung des Teleskops ist parallel zur Erdachse, es zeigt nach Norden zum Polarstern

Nicht schlecht. Und jetzt halten Sie sich fest. „Deep Sky“ kann man bei günstigen Bedingungen schon mit dem bloßen Auge erkennen, wenn man weiß, wonach man sucht. Und vor allem schon mit einem Fernglas, ein ganz wunderbares Beobachtungsinstrument, wie Bernd Hartwig weiß. So etwas hat man durchaus ja schon zuhause, fällt mir ein. Und schließlich: Beginnen wir mit einem klassischen Spiegelteleskop, wie es schon Newton benutzte, 900 Millimeter Brennweite, 114 Millimeter Öffnung, schaut aus wie eine Kanone auf Stativ. Die Montierung ist parallel zur Erdachse, das Teleskop zeigt nach Norden zum Polarstern. Mit der Feineinstellung wird die permanente Erdrotation ausgeglichen.

Das kann man auch einen Computer und einen Motor machen lassen, übrigens auch die Sternensuche, aber so weit sind wir noch lange nicht. Ich bekomme das Newton-Teleskop mit nach Hause, darf es ausleihen. Bernd Hartwig blickt mir skeptisch nach. Wir würden eine weitere Sitzung benötigen. Gern. „Die Erfahrung bestimmt, was im Okular geschieht“, sagt er beim Abschied. Zuvor hat er mir noch mitgegeben: „Jedes Teleskop hat seinen Sternenhimmel.“

Teleskop und Kamera sind schussbereit, aber der Nachthimmel gibt sich noch zugeknöpft. Foto: Henning Noske

Als ich innerhalb meiner ersten zwei Wochen eines frühen Morgens lange vor Sonnenaufgang eine schmale Mondsichel sehe, den Leuchtpunktsucher darauf richte und tatsächlich eine Scharfstellung im Okular hinbekomme, da hab’ ich plötzlich jenen Moment, von dem ich geträumt habe. Krater auf der schmalen Mondscheibe, wunderbar beleuchtet. Heureka.

Der Mond ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist er so hell am Himmel zu sehen, dass er alles andere überstrahlt – und damit den erhofften Blick auf „Deep Sky“ verstellt, die sichtbaren Himmelsobjekte außerhalb unseres Sonnensystems. Doch zu sehen ist ohnehin schon seit geraumer Zeit kaum etwas am Sternenhimmel, denn er ist trüb verhangen.

Hinzu kommt: Die Stadt ist lichtverseucht, überall grelle Lampen und Scheinwerfer. Da sollte man bei der Himmelsbeobachtung ohnehin das Weite suchen – und raus aufs Land.

Anderseits ist unser Mond selbst ein phantastisches Beobachtungsobjekt. Und wie ich ihn nun jage und geradezu vermisse, da wird erst einmal eine kleine Lektion in Sachen Mondphasen notwendig. Bei Neumond sucht man den schönsten Trabanten der Welt eben vergeblich, ein Umstand, dem der geneigte Leser die Fortsetzung meiner Astronomie-Folge verdankt.

Schon mit dem bloßen Auge ist die zerklüftete Struktur der Mondoberfläche zu erkennen

Mittlerweile ist er mir wieder aufgegangen, als zunehmender Mond schon am zehnten Tag. Als Einsteiger in die Himmelsbeobachtung muss man sich mit ungewohnt langen Zeitabläufen vertraut machen. Ich tue mich schwer damit, lerne aber auch, wie schön es ist, mal ganz andere Perspektiven einzunehmen.

Bloß, Fehler machst du als Anfänger, Fehler über Fehler. Bernd Hartwig, mein Coach von den Sternfreunden Braunschweig-Hondelage, hatte mich vor mir selbst gewarnt. „Wollen Sie nicht zu viel, zu früh, zu schnell“, hat er mir gesagt. „Ziehen Sie eine dicke Jacke an, nehmen Sie einen Schal und eine Wollmütze, Handwärmer, idealerweise auch warme Unterwäsche“, hat er gesagt. „Packen Sie sich ein Brot ein. Nehmen Sie heißen Tee mit auf die Terrasse. Aber bloß keinen Glühwein.“

Auch das könnte man sonst sehen: Fixsternhimmel im November 2020 – am 15. November, 22 Uhr MEZ. Foto: dpa-infografik GmbH / dpa

Ich will nicht hören. Wieso soll’s denn nicht schnell gehen? Kann ich am besten. Und wie mir nun also am neunten Tag des Mondzyklus schon am frühen Abend so ein richtig schöner Blähmond ins Home-Office bleckt, reiße ich die Terrassentür auf – und bringe meine gesamte Technik in Stellung. Zwei Stative, Fernglas, Kamera – und das von den Sternfreunden ausgeliehene Newton-Teleskop.

Schon mit dem bloßen Auge ist die zerklüftete Struktur der Mondoberfläche zu erkennen. Am besten sehen kann man mit einem robusten Feldstecher.

Ich wandere mit den Augen die Hell-Dunkel-Grenze zwischen Tag- und Nachtseite des Mondes herab, den schorfigen Mondterminator. Es ist phantastisch. Ich sehe auch das Meer der Ruhe, wo im Juli 1969 die ersten Menschen auf dem Mond landeten. Es ist auch Glück dabei. Die Krater Plato, Kopernikus und Tycho heben sich in diesem Mondstadium hart am Rand der Schattenlinie besonders gut ab.

Jetzt das Ganze auch durchs Teleskop anschauen. Ja, man vergisst die Erde um sich herum. Nochmal schärfer, nochmal mehr Details. Der Mond-Appenin, das mächtigste Gebirge da oben, ist zu erkennen, es zieht sich länglich wie der Ural dahin. Mitten im Meer der Heiterkeit ist deutlich eine helle Linie wie eine geometrische Spiegelachse zu erkennen. Wohl eine der typischen Mondrillen, die sich über die gesamte Oberfläche hinziehen und bei gigantischen Meteoriteneinschlägen entstanden sein könnten.

Die ewigen Gesetze von Blende, Empfindlichkeit und Belichtungszeit sind auch in der Astro-Fotografie gültig

Schön, schön. Jetzt bloß noch ein Foto. „Lassen Sie es sein“, hatte Bernd Hartwig mich gewarnt. „Lassen Sie es am Anfang einfach.“ Soll er reden. Ich brauch’ ein Bild für meine Leser. Letzte Woche musste ich mir ja schon mit der wunderschönen Vollmondscheibe von Sternfreund Thorsten Schipmann aus dem Archiv behelfen. Jetzt ich. Sofort. Nichts komplizierter als das.

Fernglas aufs Stativ, Smartphone-Adapter aufs Okular gefrickelt. Immer noch richtig kalt da draußen, knackige 4 Grad. Macht nix. Bloß, dass der schöne Mond jetzt im Smartphone nur einen dicken, gleißenden Käsefleck macht. Keine Struktur, nichts zu erkennen.

Handy ans Teleskop geflanscht, leider dito. Grinsen Sie nicht, liebe Fotofreunde, mir sind die ewigen Gesetze von Blende, Empfindlichkeit und Belichtungszeit auch bewusst. Also die Fotokamera aufs Stativ, Teleobjektiv. Alles nicht so einfach. Ganz schön zeitintensiv.

Im hochgekrempelten Oberhemd dampfe ich auf der eiskalten Terrasse. Ein Blick auf die Uhr. Zwei Stunden sind vergangen.

Drinnen empfängt mich wohlige Wärme, langsam lässt das Zittern nach. Dieses Hobby geht durch Mark und Bein. Gerade im Winter und nachts sieht man ja das meiste. Sternfreund Günter Beck hat dafür übrigens eine eigene beheizte Ausguck-Hütte im Garten stehen. Ihm verdanken wir die wunderschöne Montage oben. Sie soll Lust auf mehr machen.

P. S. Mittwoch Abend (25. November 2020) ein wunderschöner Funkel-Mars dicht beim Mond. Mann, war das wieder eiskalt schön.

Tipps:

Ein Fernglas ist ideal geeignet, sogar für „Deep Sky“.

Teleskop : Lassen Sie sich vor einem Kauf eingehend beraten.

Buch : Kosmos-Himmelsjahr, Sonne, Mond und Sterne im Jahreslauf, 17,99 Euro im Buchhandel.

Achtung : Niemals in die Sonne schauen!