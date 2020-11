In zwei Flüchtlingsunterkünften in Braunschweig meldet die Stadt positive Tests.

In zwei Wohnstandorten für Geflüchtete sind Infektionen mit dem Covid-19-Virus nachgewiesen worden. Das teilte die Stadt am Montag mit.

In der Unterkunft in Hondelage wurden drei Personen positiv getestet, in Lamme gibt es demnach einen Fall. „Die üblichen erforderlichen Maßnahmen wurden ergriffen; die Betroffenen befinden sich in Quarantäne“, heißt es in der Mitteilung weiter.

