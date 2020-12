Wie erfüllt Braunschweig die Klimaziele und wird zur klimaneutralen Stadt? Die SPD Braunschweig hat ein Strategiepapier beschlossen, das fordert: Braunschweig muss viel mehr als bislang tun. Es geht um Citymaut, 1-Euro-Tickets für Bus und Bahn, strengere Vorschriften für Bauherren.

Länger als ein Jahr hat die SPD am Strategiepapier gearbeitet. Ehe die 22 Ortsvereine der Stadt der Vorlage zustimmten, so Braunschweigs Vorsitzender Christos Pantazis, wurden 50 Änderungsanträge beraten. Das Positionspapier solle zeigen: „Rot kann auch Grün. Das Papier gibt die Marschroute vor und zeigt, wie die SPD Braunschweig dem Klimawandel begegnen will.“

Der wesentliche Punkt: Gegenwärtig will Braunschweig bis zum Jahr 2030 den Kohlendioxid-Ausstoß, Basis ist das Jahr 1990, um 70 Prozent reduzieren. Ziele der SPD: Braunschweig soll bereits im Jahr 2030 klimaneutrale Stadt sein. Wobei Ratsherr Detlef Kühn sagt: „Das ist ein höchst ambitioniertes Ziel. Wenn die Umsetzung ein oder zwei Jahre später erfolgt, das wäre nicht schlimm.“

Kühn hat die SPD-Arbeitsgruppe geleitet. Von selbst verstehe sich, dass die „SPD-Klimaforderungen vom politischen Willen, Mehrheiten und den Finanzmitteln abhängen“. Entscheiden werde stets der Rat. Das Positionspapier soll in das Wahlkampf-Programm der SPD einfließen.

Suche nach einvernehmlichen Lösungen

Die Kunst werde darin liegen, so Pantazis, „das Wünschenswerte mit dem Machbaren zu vereinbaren. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken: Die SPD will die Braunschweiger gängeln. Es sollen einvernehmliche Lösungen gefunden werden.“

Fünf Handlungsfelder umfasst das Strategiepapier. Einige sind im Prinzip unstrittig. So sollten in städtischen Kantinen, Schulmensen, Krankenhäusern vermehrt zum Beispiel regionale, saisonale und vegetarische Speisen vorgehalten werden. Ressourcen sollen außerdem geschont werden – das Verbot von Einweggeschirr soll kommen.

Kunstvoll wird es freilich dann, wenn es um Energie, Verkehr und Stadtentwicklung geht. Eine Mischung zwischen Fördern und Verbieten soll es richten. Die Stadtverwaltung soll Vorbild und Vorreiter sein, wenn es zum Beispiel um klimagerechtes Bauen und regenerative Energien geht. Den ersten Fortschritt erhofft sich Kühn im nächsten Jahr. Eine neue Energie-Gesellschaft soll es den Braunschweigern ermöglichen, sich an den Kosten von Solaranlagen auf städtischen Dächern zu beteiligen. Im Rat der Stadt wurden dafür bereits die Weichen gestellt.

Fördergelder werden benötigt

Allerdings: Das Klimamanagement der Stadtverwaltung hat errechnet, jedes Dach der Stadt müsste mit Solarmodulen bedeckt werden, um den Energiehunger Braunschweigs zu stillen. Städtische Förderprogramm allein werden nicht für ausreichende Anreize zum Wandel sorgen. Panatzis: „Auch das Land und der Bund müssen Fördermittel zur Verfügung stellen.“

Gefordert wird aber auch: „Bebauungspläne werden so gestaltet, dass die Nutzung regenerativer Energien vorgeschrieben wird. In den Plänen sind künftig Vorgaben für Begrünung, Photovoltaik oder Kleinwindanlagen auf Dachflächen enthalten.“

Ähnlich beim Thema Verkehr: Die SPD fordert eine deutliche Stärkung von Bus und Bahn. Taktzeiten sollen sich verkürzen, die Anschlüsse in die Ortsteile verbessert werden, die Fahrpreise sollen gesenkt werden: „Das Ziel ist das 1-Euro-Ticket für alle, zum Beispiel eine 360-Euro-Jahreskarte.“ Busse sollen CO2-neutral fahren.

„Autoarme“ Innenstadt soll kommen

Was den Autoverkehr angeht, so wird in dem achtseitigen Positionspapier die Erreichbarkeit der Innenstadt gefordert. Pantazis: „Keine autofreie Innenstadt. Wir wollen eine autoarme Innenstadt.“ Es soll Platz geschaffen werden für Fußgänger und Radfahrer. Der Durchgangsverkehr durch die Innenstadt wird verringert. Kühn kann sich vorstellen: „Der Bohlweg wird einspurig.“

Auch eine City-Maut für Diesel-LKW wird gefordert. Kühn: „Das ist eine Option, sobald erhebliche Teile der Lastwagen mit Elektro-Antrieb fahren.“

Für Verkehrsvermeidung soll eine Aufwertung der Ortsteile sorgen. Den Flächenverbrauch durch Einfamilien-Häuser möchte die SPD verringern. Mehrgeschossigem Wohnen soll „der Vorzug“ gegeben werden. Was nicht hieße, so Kühn, „dass Wohntürme in Ortsteilen entstehen. Die Ortsteile sollen ihren Charakter erhalten.“

Dass das Positionspapier der Partei nun zum Gradmesser für das Abstimmungsverhalten der SPD-Fraktion im Rat der Stadt genutzt werden kann, weiß auch Pantazis: „Natürlich wird es Rosinenpickerei geben und Versuche, die SPD im Rat der Stadt vorzuführen. Das nehmen wir in Kauf. Es war uns wichtig zu zeigen: Die SPD Braunschweig hat Antworten auf Fragen zum Klimawandel. Andere Parteien haben das nicht.“