Neuerdings spricht man ja vom „Superfood“, wenn von Braunkohl die Rede ist. Als Fitmacher und Powergemüse wird er verehrt, als Nährstoffwunder und Alleskönner angepriesen. Logisch, dass so ein toller Typ auch in unseren kulinarischen Adventskalender gehört. Zumal der Braunkohl DAS typische Wintergemüse ist.

Der Chef der Suppenbar am Kohlmarkt, Andreas Weichelt, empfiehlt daher einen kräftigen Braunkohleintopf. Auf Diskussionen darüber, warum der Braunkohl im Braunschweiger Land Braunkohl heißt anstatt Grünkohl, lässt sich Weichelt nicht ein: „Es heißt doch auch Braunschweig und nicht Grünschweig“, sagt er. Klar! Manche meinen ja, dass Braunkohl beim Aufwärmen eine bräunliche Farbe annimmt und daher seinen Namen hat, oder dass es Kohlsorten mit braun-grüner Färbung gibt. All das soll hier aber nicht ergründet werden.

Zum Eintopf führen zwei Wege

Viel wichtiger sind andere Dinge: Braunkohl strotzt nämlich nur so vor Eisen, Calzium, Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren und vielen anderen Stoffen, die uns gut tun. Wer die volle Dosis haben will, sollte ihn roh essen, zum Beispiel als Salat. Gesünder geht’s nicht.

Aber gekocht im Eintopf gehört er nun mal zum Winter dazu – und zum Eintopf führen zwei Wege: Entweder man verwendet die Reste des klassischen Braunkohlessens vom Vortag und peppt sie ein wenig auf. Oder man zaubert einen „frischen“ Eintopf, so wie Andreas Weichelt ihn hier vorschlägt. Beides geht einfach und gelingt immer. Vergessen Sie die Birnen nicht!

Manuela Oppermann (im Marktteam von Gemüsebauer Volker Werthmann) zeigt hier auf dem Altstadtmarkt einige der Zutaten für den Braunkohl-Eintopf: Braunkohl, Kartoffeln, Zwiebeln und Birnen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Zutaten für vier Personen

1 Strunk Braunkohl vom Wochenmarkt (cirka 750 g), eine große Zwiebel, 500 g festkochende Kartoffeln, eine kleine Dose Bregenwurst (220 g), 500 g Bauchfleisch oder Kassler oder beides, 2 Birnen sowie Schmalz, Salz, Zucker und Senf.

Die Braunkohl-Blätter rupfen und gut waschen (weil sie so kraus sind, bleibt gern Sand oder Erde hängen). Dann die dicken Blattrippen entfernen und die Blätter grob schneiden. Anschließend die Kartoffeln würfeln. Zwiebeln würfeln. Die Birnen in feine Spalten schneiden.

Alles zusammen mit Schmalz anschwitzen, ohne dass es Farbe bekommt. Danach Wasser auffüllen, das Fleisch dazugeben und das Ganze etwa eine Stunde köcheln lassen. Das Fleisch herausnehmen und in Würfel schneiden, wenn es gar ist.

Bregenwurst hinein und alles mit Salz, Zucker und Senf würzen. Fleisch wieder zurück. Fertig!

