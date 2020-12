Sie erblickte irgendwo in der ungarischen Puszta das Licht der Welt. Zum „Star“ neben Klößen und Rotkohl wurde sie in Mascherode, genauer: in der Bratröhre von „Eichenwald“-Koch Stefan Wenzel.

Der 44-Jährige schwört bei den Weihnachtsenten auf die Magyaren unter den vielen Arten, die Ergebnis sind einer rund 1.000-jährigen Züchtertradition. Das schmeckt man.

„Wir kommen fast gar nicht mehr hinterher“

Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, sagt Wenzel, komme er „schon fast gar nicht mehr hinterher“ mit dem Entenbraten. Mit Rotkohl und Kartoffelklößen kostet der halbe Schnattermann im „Eichenwald“ 19,50 Euro.

„Eichenwald“-Koch Stefan Wenzel mit seiner Weihnachtsente. Foto: Norbert Jonscher

Die Ente, kleine Schwester der fetten Weihnachtsgans, hat diese in ihrer Beliebtheit längst überflügelt. Laut einer Umfrage landet sie Weihnachten bei 27 Prozent der Deutschen auf dem Tisch. Während die früher so beliebte Gans weiter abschmiert und nur noch 21 Prozent erreicht. Unerreicht auf Platz 1: Würstchen mit Kartoffelsalat.

Er selbst, sagt Stefan Wenzel, bevorzuge auch die Ente. „Da hat man alles dabei: Brust und Keule. Und sie ist auch nicht so trocken wie eine Gans.“ Die sei mehr ein Gericht für eine vierköpfige Familie.

Doch warum flattern gerade Ente und Gans vor Weihnachten scharenweise in die Bratröhre? Um diese Frage ranken sich viele Geschichten. Eine davon: Die Weihnachtsgans soll auf den katholischen Brauch der Martinsgans zurück gehen, die vor Beginn der adventlichen Fastenzeit am 11. November gegessen wird. Am Heiligabend endet diese Zeit und es darf auch wieder Gans gegessen werden. Oder eben Ente, damit nach den Feiertagen der Gürtel nicht so spannt.

Zubereitung

Und so wird die Ente im „Eichenwald“ zubereitet:

– Fein in Entengewürz „gebadet“, mit Salz, Pfeffer, Kümmel, Liebstöckel, Salbei, wandert der Flattermann zunächst in den Bratschlauch, eine fest schließende Tüte aus Kunststoff. Bei 150 Grad wird die Ente dort eineinhalb Stunden vorgegart, bevor sie bei 220 Grad circa 20 Minuten in die Bratröhre wandert und Farbe bekommt.

– Die Klöße werden aus frisch gekochten, geriebenen Kartoffeln zubereitet. Eigelb, Salz, Muskat und Kartoffelmehl gesellen sich dazu. Der Kloß wird kurz aufgekocht und muss dann ca. 20 Minuten durchziehen, bevor er auf den Teller kommt.

– Der vorgekochte Rotkohl wird im „Eichenwald“ mit Apfel, Apfelmus, Nelke, Lorbeerblatt und Zucker verfeinert und köchelt dann im Topf so lange vor sich hin, bis die Gewürze sich zu einem Gesamtkunstwerk entfaltet haben.

– Basis für die Soße sind die Karkassen, die beim Parieren der Ente anfallenden Knochen- und Fleischreste, die mit dem Entenfonds aus dem Bratschlauch aufgegossen werden. Hinzu kommen Karotten, Sellerie, Petersilie, Porree, Orange, Orangensaft, Wacholder, Lorbeer, schwarzer Pfeffer. Der Ansatz köchelt zwei Tage vor sich hin, bevor er zur Weihnachtsente darf.