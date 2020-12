Braunschweig. Polizei und Stadt in Braunschweig gehen in die Offensive gegen Enkeltrickbetrüger und Co. und senden Info-Pakete an 40.000 ältere Braunschweiger.

Polizei-Kampagne in Braunschweig: Klüger als Betrüger!

Falsche Polizisten: Telefonbetrug häuft sich in Braunschweig

Falsche Polizisten: Telefonbetrug häuft sich in Braunschweig

Achtung in Braunschweig: Trickbetrüger rufen bei Senioren an

Achtung in Braunschweig: Trickbetrüger rufen bei Senioren an

Enkeltrick, Täuschung und Betrug – Kriminalität gegen ältere Menschen nimmt zu, füllt mittlerweile die Zeitungsspalten. Die Präventionsspezialisten der Braunschweiger Polizei sehen sich deshalb mit der Unterstützung der Stadt und der Nachbarschaftshilfen zu einem spektakulären Schritt veranlasst: Sie versenden in den nächsten Tagen Info-Pakete an mehr als 40.000 Menschen (über 70 Jahre) in Braunschweig!

Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein herzensguter Menschen werden von Verbrechern hintergangen Inhalt der Post, die Polizeichef Uwe Lietzau und Präventionsbeauftragter Jens Zeiler mit persönlichen Anschreiben verteilen lassen, sind die wichtigsten Informationen, damit Kriminelle nicht Schwächen, Unbefangenheit und menschliche Güte von Senioren auf brutale Weise ausnutzen. Denn darum handelt es sich: Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein herzensguter Menschen werden von Verbrechern hintergangen, wenn sie sich sich als Angehörige, Freunde, Polizisten, Bankmitarbeiter, Handwerker, Opfer und mehr ausgeben. Jens Zeiler, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizei. Foto: Henning Noske Der Phantasie der Verbrecher sind dabei keine Grenzen gesetzt. Sie erschleichen Vertrauen und beuten dann Tugenden aus, die ein rechtschaffener Mensch ein Leben lang verinnerlicht hat: Du schlägst niemandem die Tür zu, der Hilfe braucht. Exakt an diesem Punkt setzen die Präventionsspezialisten an. Verweisen zunächst auf die bloßen Fakten. Die Zahlen der Taten und der Schadenssummen sind drastisch angestiegen. Verpackung und Verteilung mit Hilfe der Stadt und der Nachbarschaftshilfen Neben gut sichtbaren Gedächtnisstützen enthält der Brief der Polizei und der Stadt auch das Büchlein „Im Alter sicher leben“, herausgegeben von der Polizei und dem „Weißen Ring“. Es beschreibt exzellent die Delikte, die Tipps, bringt die wichtigsten Kontaktadressen und Rufnummern. Verpackung und Verteilung der Sendung erfolgen mit Hilfe der Stadt und der Nachbarschaftshilfen in mehreren Etappen. Nach diesem Artikel werden die ersten 6000 Info-Briefe in der Weststadt in die Briefkästen verteilt. Das sind die wichtigsten Tipps der Präventionsexperten Die folgenden Stadtteile werden jeweils bekanntgegeben. „Wir wollen mit dieser Kampagne auch Verwandte und insbesondere Nachbarn erreichen und ebenfalls sensibilisieren“, sagt Jens Zeiler. „Aufmerksamkeit, Fürsorglichkeit und Mut, entschieden aufzutreten“, mahnt Braunschweigs Sozialdezernentin Christine Arbogast an. Und das sind die wichtigsten Präventionstipps: • Niemals Unbekannte in die Wohnung lassen! • Niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte oder an die Polizei aushändigen! • Niemals raten, wer am Telefon ist! Den Anrufer immer auffordern, seinen Namen zu nennen! • Mit den echten Verwandten ein „Erkennungs-Codewort“ absprechen! • Die echte Polizei ruft niemals mit der Telefonnummer „110“ an! • Die echte Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen! • Misstrauisch sein! Selbst auflegen und immer selbst die „110“ ohne Vorwahl wählen. Denn die Kriminellen können technisch jede beliebige Rufnummer fälschen – und auf Ihrem Display erscheinen lassen. Niemals Wahlwiederholung drücken! Sie landen dann sonst wieder bei dem Betrüger.