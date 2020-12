Immer mehr Familien verschieben Einschulung um ein Jahr

Vor knapp drei Jahren hat das Land Niedersachsen den Stichtag für Einschulungen abgeschafft. Seitdem können Eltern flexibler über die Einschulung ihrer Kinder entscheiden: Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, können die Einschulung relativ kurzfristig um ein Jahr verschieben. Eine einfache schriftliche Erklärung bei der Schule reicht dafür aus.

Mehrbedarf an zehn zusätzlichen Kita-Gruppen

Von der Möglichkeit dieser „Flexi-Regelung“ machen deutlich mehr Familien Gebrauch, als das Land ursprünglich geschätzt hatte: Statt der prognostizierten 20 Prozent haben im Vorjahr 40 Prozent der betroffenen Familien in Braunschweig die Einschulung ihres Kindes um ein Jahr verschoben, in diesem Jahr waren es sogar 49 Prozent. Somit verbleiben aktuell 259 Kinder ein Jahr länger im Kindergarten, umgerechnet entspricht das zehn Kita-Gruppen.

Die steigende Zahl an „Flexi“-Kindern in Braunschweig habe „erhebliche Auswirkungen auf die Betreuungssituation in den Krippen und Kitas, aber auch auf die Situationen an den Grundschulen und in der Schulkindbetreuung“, hieß es im Schulausschuss in einer Anfrage der CDU-Ratsfraktion an die Stadtverwaltung.

Auswirkungen auf Grundschulen und Schulkindbetreuung

Die CDU will nun von der Verwaltung wissen, wie sich die Entwicklung in den folgenden Jahren konkret auf die Grundschulen und die Schulkindbetreuung auswirken wird und welche zusätzlichen finanziellen Bedarfe damit verbunden sein werden. Und: „Welche Erkenntnisse liegen der Verwaltung über den allgemeinen Nutzen für die weitere Entwicklung der Kinder, die räumliche Verteilung über das Stadtgebiet und über mögliche Motivationen zur Inanspruchnahme der Regelung vor?“