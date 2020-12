Mittelstand in der Region Braunschweig unter Druck

Knapp ein Drittel der Unternehmen in der Region Braunschweig sind von der Corona-Krise stark getroffen worden, knapp die Hälfte davon sieht sich in ihrer Existenz bedroht. Das ist ein Ergebnis der Unternehmerstudie der Commerzbank, die das Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchgeführt hat. „Die Unternehmer stehen in diesem Jahr vor einer besonders herausfordernden Situation“, sagt Stefan Bommer, Leiter der Commerzbank-Niederlassung Braunschweig. Und das zeigt sich unter anderem in einem starken Anstieg des Kreditgeschäfts. Für ihre Unternehmenskunden gewährte die Commerzbank von Januar bis Oktober bereits 74 Millionen Euro Kredite, nach 41 Millionen für das gesamte Jahr 2019.

Doch die Studie, die bereits das siebte Jahr in Folge durchgeführt wurde und deren Befragungen zwischen Mitte Juni und Mitte August stattfanden, blickt nicht nur auf die Kunden der Commerzbank, sondern auch auf Kunden anderer Banken mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro. Dazu zählen Freiberufler, Handwerker sowie Gewerbetreibende aus dem Niederlassungsgebiet Braunschweig, zu dem auch Peine, Wolfenbüttel, Salzgitter, sowie der Nordharz zählen. Ipsos befragte 100 per Zufallsstichprobe ausgewählte Unternehmer in dieser Region. Bundesweit waren es 3500. Damit sei die Studie repräsentativ.

Gut jedes zweite Unternehmen kam ohne Kurzarbeit, Einstellungsstopp und Co. aus

Stefan Bommer, Niederlassungsleiter der Commerzbank in Braunschweig. Foto: Philipp Ziebart/BestPixels.de

Rund die Hälfte der Unternehmer aus dem Niederlassungsgebiet Braunschweig hat laut Erhebung staatliche Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch genommen. Am häufigsten seien Zuschüsse der Landesförderbank genutzt worden. „In über der Hälfte der Fälle lag die Höhe der Unterstützung unter 10.000 Euro. Das heißt, dass insbesondere viele kleine Unternehmen betroffen sind“, so Bommer.

Auf finanzielle Hilfen wie diese führt die Commerzbank zurück, dass zumindest bis Studienende Mitte August gut jedes zweite Unternehmen, 58 Prozent, ohne Personalmaßnahmen ausgekommen ist. Das heißt, dass sie beispielsweise keine Kurzarbeit angemeldet haben, keinen Einstellungsstopp verhängten und keine Kündigungen aussprachen sowie, dass auslaufende Arbeitsverträge verlängert wurden. Damit liegt die Region etwas schlechter unter dem bundesweiten Schnitt von 65 Prozent. Gut ein Drittel der Befragten hat Kurzarbeit in Anspruch genommen.

„Wir sind mitten in der Wucht der zweiten Welle“

Und viele Firmen, knapp zwei Drittel, nutzen die Zeit für Veränderung. Kosten reduzieren, auch Personalkosten; digitale Vertriebswege stärker nutzen; neue Kommunikationskanäle, beispielsweise die sozialen Medien, erschließen; interne Prozesse digitalisieren und auch das Produkt- und Dienstleistungsangebot reduzieren oder erweitern. Oder gar grundlegend verändern. Peter König, der die Geschäftskundenberatung im Niederlassungsbezirk Braunschweig der Commerzbank leitet, sagt: „Wir haben einen Einzelhändler, der vom Gemischtwarenhandel auf Büroartikel inklusive technischer Geräte umgestiegen ist.“ Ein Nähbetrieb, der vorher vor allem Änderungsarbeiten gemacht habe, habe Masken-Sets entwickelt und sie online vertrieben. „Es gibt viele innovative Ideen und Entwicklungen. Und es gibt die Corona-Gewinner“, sagt König. Gartenbaubetriebe beispielsweise oder Farbenhersteller, die davon profitierten, dass die Menschen sich auf ihr Zuhause besinnen, keinen Urlaub machen können.

Der Blick in die Zukunft gestalte sich schwierig. „Wir sind mitten in der Wucht der zweiten Welle“, sagt Bommer. „Und wir wissen nicht, wie lange sie andauert.“ Diese Unsicherheit mache Prognosen besonders schwierig, das wisse man von der Börse. „Mit schlechten Nachrichten kann man besser umgehen, wenn man weiß, dass sie Fakt sind.“ Doch die Commerzbank sehe grundsätzlich ein gutes wirtschaftliches Umfeld. „Die Wachstumssituation ist intakt. Es spricht viel dafür, dass im Frühjahr die Sonne wieder scheint“, so Bommer. Die Chance, dass es ein gutes Jahr 2021 werde, bestehe.