Das Braunschweiger Reichspostamt und sein geheimnisvoller Turm

In diesem stattlichen Gebäude war seit 1881 die Oberpostdirektion für den Postbezirk Braunschweig untergebracht, zuständig für den Post- und Fernmeldeverkehr des Herzogtums und für Teile der preußischen Bezirke Hannover und Hildesheim, außerdem das Hauptpostamt und das Telegrafenamt: „Das Haus, dessen Baustil an die hier zahlreich vorhandenen mittelalterlichen Kirchen- und Profanbauten von hohem kunstgeschichtlichen Werth anschließt, bildet mit seinen der rheinischen Gothik entlehnten Architekturformen eine Zierde der Stadt.“ So liest man es in der Festschrift „Braunschweig 1897“. Schöpfer des Prachtbaus war der bedeutende Architekt Julius Raschdorf, der Erbauer des Berliner Doms.

Schon 1891 war der Postverkehr, auch wegen des zunehmenden Telegraphie- und Fernsprechbetriebs, so gewachsen, dass 1902 ein Erweiterungsbau mit angelehntem Kuppelturm im Hof errichtet werden musste. 1904 kaufte die Reichspost noch ein am Kattreppeln gelegenes Gebäude hinzu und verband es mit den Hofgebäuden. Hier waren nun das Telegrafen- und das Fernmeldeamt.

Lehrer und Schülerinnen testeten die Postbeamten

Die Post war ein Staatsunternehmen und deren Mitarbeiter zum Teil Beamte. Die verrichteten Hoheitsaufgaben und wurden deshalb auf Treue und Zuverlässigkeit vereidigt. Professor Sabunci, Lehrer an einer höheren Mädchenschule, verabredete 1898 mit seinen Schülerinnen vor den Sommerferien einen Kartenaustausch, um zu prüfen, ob die Postbeamten gewissenhaft und schnell arbeiteten. Die Schülerin Sophie Voswinkel benutzte eine mehrteilige Lithografie von Wolfenbüttel, ließ die Beschreibfläche leer, beschriftete sie lediglich mit „Professor Joh. Baptiste Sabunci in Padua Italien“ und schickte sie auf die Reise.

Das Vermittlungsamt Braunschweig für Telefonate im Ortsverkehr 1910. Foto: Archiv Reinhard Bein

Abgangs- und Ankunftstempel belegen, dass sie am 15.8.98 2-3 N (nachmittags) Wolfenbüttel verließ und am 17.8.98 in der Großstadt Padua eintraf. Der Ankunftsort wurde von der Post vor Ort durchgestrichen und mit „Pieve di Soligo Treviso“ überschrieben. Wer die Weiterbeförderung bewirkte, ist unklar. Vermutlich waren es Verwandte, die Sabunci besucht hatte.

Die Karte reiste also weiter. Der 2. Ankunft-stempel besagt, dass sie am „17. Ago 98“ um 12 Uhr mittags in Pieve di Soligo ankam. Links oben trug der Professor ein: „69h 18.VIII. 98“. Nach 69 Stunden war diese Karte in einer Kleinstadt der Provinz Treviso ausgeliefert worden. Sie erreichte den Adressaten in Italien also nach drei Tagen. Eigentlich unglaublich, aber so schnell und tüchtig war die Post damals.

Ein Missgeschick am Wendentor

Bisweilen aber verzögerte der menschliche Faktor die Auslieferung. Am 8. April 1906 berichteten die „Braunschweiger Neuesten Nachrichten“ über einen Paketwagen mit Fahrer (Postillon) und Zusteller (Schaffner): Als der Schaffner ein Paket vor dem Wendentore abliefern wollte, rief er dem Postillon zu: „Wenden!“ und schlug die Tür zum Paketraum zu.

„Der Postillon nickte verständnisinnig, setzte seinen Gaul in scharfen Trab und fuhr in dem Glauben, der Schaffner sei eingestiegen und habe die Türe hinter sich zugeschlagen, hinaus ‒ gen Wenden. Als der Schaffner wieder aus dem Hause trat, war der Wagen schon längst über alle Berge und er suchte vergeblich danach.“

Im Vorort Wenden aber fand der Postillon seinen Schaffner nicht und kehrte erschrocken zum Reichspostamt zurück. Ausgeliefert aber wurde selbstverständlich noch am gleichen Tag.

Hohe Frauenstimmen besser geeignet als sonore Männerstimmen

Die hiesige Post berichtete 1897, wie Telefonieren funktionierte: „Das Vermittlungsamt nimmt einen im vierten Geschosse des Neubaus gelegenen hellen und geräumigen Saal ein, während die Leitungsdrähte an den besonders zu diesem Zwecke errichteten Thurm herangeführt sind. Die Leitungen führen von den Isolatoren mit Kabeln in den Umschaltraum. Von hier werden sie, nach Anschlussnummern geordnet, ebenfalls mittels Kabeln in das eigentliche Vermittlungsamt mit ihren Klappenschränken weitergeführt. Dort hat jeder Theilnehmer eine Klappe, welche fällt, sobald er auf den Druckknopf seines Apparates drückt. Die gewünschte Verbindung wird durch eine leitende Schnur mit Stöpseln hergestellt.“

Wenn die Klappe fiel, brauchte man zur Verbindung also einen Menschen. Diesen Dienst leisteten Frauen, weil die Post festgestellt hatte, dass hohe Frauenstimmen besser geeignet waren als sonore Männerstimmen. Unsere Abbildung zeigt, dass dieses System mit Klappen 1910 bereits ausgedient hatte. Wer telefonieren wollte, rief das Amt an, und das „Fräulein vom Amt“ verband die Teilnehmer.

Das „Fräulein vom Amt“ rief zurück

Getrennt waren die Vermittlungsstellen für Orts- und Ferngespräche. Letztere mussten angemeldet werden, und das „Fräulein vom Amt“ rief zurück, wenn die Leitung frei war. Sie überwachte außerdem, dass die Limitzeit nicht überschritten wurde, denn das Netz war noch schwach ausgebaut.

Telefonieren konnte man in Braunschweig seit 1882. 1896 gab es 890 Anschlüsse. Zu Beginn des 1. Weltkriegs 1914 waren sie auf 3600 gewachsen. Aber nicht jeder konnte wegen der beschränkten Leitungsmöglichkeiten „Anschluss“ erhalten, denn so schnell wurde das Netz nicht erweitert. Vorzugsweise erhielten Firmen, Geschäftsleute, Ärzte, Rechtsanwälte und öffentliche Einrichtungen einen Anschluss. Wer nicht bevorzugt war, konnte einen „Doppelanschluss“ gemeinsam mit einem Nachbarn beantragen.

Telegrafieren war teuer

Um 1900 waren Postkarte und Telegramm noch wichtiger als das Telefonieren. Telegramme gab man im Postamt auf, nachts im Telegrafenamt. Die Postkarte erreichte in der Regel innerhalb eines Tages den Empfänger. Sie war preiswert und oft sogar schön. Telegrafieren hingegen war teuer.

Durch eine Stichstraße des Kattreppeln, den Johannishof, gelangte man in den Posthof mit seinen verschiedenen Gebäuden. Dieses Sträßchen gibt es nicht mehr, es wurde umbaut. Der Turm und das Telegrafenamt, die ihre alte Funktion verloren hatten, wurden verkauft. Der neue Eigentümer bewahrte aber auf Wunsch der Stadt die Fassade des Telegrafenamtes und den Turm. Wer Lust hat, einen Blick auf dieses Gebäudeensemble zu werfen, kann den Durchgang der Post an der Friedrich-Wilhelm-Straße 3/4 benutzen.