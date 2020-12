Der Weg nach Wolfenbüttel soll bequemer werden. Die BSVG will die neue Buslinie 421 einrichten. Sie wird von der Haltestelle am Hauptfriedhof an der Helmstedter Straße bis zum Jägermeister-Werk in Wolfenbüttel-Linden fahren. Klappt alles wie angenommen, ist eine erhebliche Entlastung der Wolfenbütteler Straße möglich.

Die Verbindung Braunschweig - Wolfenbüttel ist traditionell gut. Braunschweigs erste elektrische Straßenbahn fuhr nach Wolfenbüttel. Die Busverbindung ist eine der ältesten und noch dazu höchst beliebt. Alle Versuche, die heutige Linie 420 zu ergänzen, scheiterten jedoch. Die Linie 420 fährt über die Autobahn und ist somit eine Art Schnellbus-Verbindung.

Zunächst wird es einen Testbetrieb geben

Doch die Zeiten ändern sich. Regionalverband, Stadt Braunschweig und Wolfenbüttel planen nun, im April 2021 die neue Linie 421 einzurichten. Busse sollen im 30-Minuten-Takt fahren. Dazu wird die heutige Linie 442 von Melverode aus nach Wolfenbüttel verlängert. Ein Testbetrieb bis zum Jahr 2024 erfolgt. Anschließend soll entschieden werden, ob die Linie erhalten bleibt oder nicht.

Im April sollen erste Busse der Linie 421 fahren. Foto: Jürgen Runo

Der Zeitraum fällt zusammen mit den Umbauarbeiten am Autobahnkreuz Süd. Das Tor zur Stadt wird dann zum Nadelöhr. Zu den Verkehrsspitzen ist vor und hinter dem Autobahn-Kreuz mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Das wird auch die Linie 420 treffen, die oft gemeinsam mit Autos im Stau stehen wird. Die Linie 421 soll Abhilfe schaffen.

Bei Stöckheim wird der Umstieg in die Straßenbahn-Linie 1 möglich werden. Die Straßenbahn fährt auf eigener Trasse an jedem Stau am Autobahn-Kreuz und auf der Wolfenbütteler Straße in Richtung Innenstadt vorbei. Die Linie 421 selbst umfährt die Großbaustelle. Oberbürgermeister Ulrich Markurth: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Einführung dieser Linie, damit sie zu Beginn der Baumaßnahme am Autobahnkreuz Süd als Alternative zum Auto genutzt werden kann.“

Ein bloßer Straßenbahn-Zubringer wird die Linie 421 jedoch nicht. Von der neuen Linie sollen Braunschweiger und Wolfenbütteler viel mehr haben. Markurth: „Wir verbinden zahlreiche Ziele mit den benachbarten Stadtteilen. Darunter die Ostfalia Hochschule, die Klinik Wolfenbüttel und die Klinik Salzdahlumer Straße sowie das Helmholtz Zentrum und den Zoo in Stöckheim.“

Für die Wolfenbütteler bedeute die neue Linie, so Bürgermeister Thomas Pink: „Wer heute mit dem ÖPNV das kurze Stück aus dem nordöstlichen Wolfenbüttel nach Stöckheim oder in den Heidberg fahren möchte, der muss einen Umweg bis fast in die Braunschweiger Innenstadt fahren. Mit der neuen Linie 421 kürzen wir hier deutlich ab und reduzieren die Reisezeiten um mehr als die Hälfte.“ Für die Attraktivität der Linie werde außerdem sorgen: „Wir schaffen eine neue Direktverbindung innerhalb Wolfenbüttels zwischen der Fachhochschule und Linden.“

Der Regionalverband koordinierte die Abstimmung. „Wir schaffen damit zusätzlich zu den Verbindungen zwischen den Stadtzentren ein Angebot zwischen den benachbarten Stadtteilen im Süden Braunschweigs und im Nordosten Wolfenbüttels“, so Verbandsdirektor Ralf Sygusch.

Einsatz von E-Bussen geplant

Es wird mit Kosten im ersten Jahr des Betriebs von einer Million Euro gerechnet. Sie werden von beiden Städten und dem Regionalverband getragen. Der Anteil Braunschweigs wird Bestandteil einer Ratsvorlage sein, über die in der nächsten Woche abgestimmt werden soll.

Die BSVG möchte die Linie 421 zu einer der modernsten Buslinien machen. Erfüllen sich die Erwartungen und fließen die erhofften Fördergelder, sollen nicht nur auf der Linie 420, sondern auch auf der Linie 421 die ersten neuen Elektro-Busse der BSVG fahren.