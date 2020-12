Braunschweigs weihnachtlicher Marktplatz im Internet

Gemütlich durch die Innenstadt bummeln, nach Präsenten für Weihnachten Ausschau halten: Was in anderen Jahren normal ist, scheuen die meisten Menschen derzeit aus Angst vor Corona. Für viele Händler ist das eine Katastrophe – und besonders die kleinen Läden, die bislang nicht über einen Online-Shop verfügen, verlieren zunehmend Kunden an den Online-Handel.

Ein junges Team aus dem Protohaus hat nun einen „Marktplatz“ im Internet kreiert, der es regionalen Händlern und Gastronomen ermöglicht, ihre Produkte auch online anzubieten. Dieser Marktplatz heißt „Marktplatz Protostore“. Die 28-jährige Elvira Frolow studiert Innenarchitektur in Hannover und sagt: „Unsere Plattform zielt darauf ab, Händler aus der Region an einem Ort zusammenzufassen und sichtbar für Kunden aus Braunschweig zu machen.“

Ein gemeinsames virtuelles Schaufenster von Händlern aus der Region ist das Ziel

Vielen Kunden sei es zunehmend wichtiger, Produkte regional zu erwerben, um die örtlichen Händler zu unterstützen – doch bei etlichen Braunschweiger Läden kann man online gar nichts bestellen. Das soll der „Marktplatz Protostore“ nun ändern. Er startet als eine Art digitaler Weihnachtsmarkt, soll aber über die Weihnachtszeit hinaus fortgeführt werden. Händler und Gastronomen können dort einzelne Produkte präsentieren – und sind auch bei Instagram vertreten. „Ein visuelles Schaufenster ist das Ziel, eine regionale Community“, erklärt Frolow.

Frolow hat den „Marktplatz Protostore“ gemeinsam mit dem BWLer Chris Helmer und der IT-Studentin Lara Flaig (22) ins Leben gerufen. Gemeinsam betreiben sie seit kurzem eine Internetseite für Architekturbedarf. „Für das Studium benötigt man viele Materialien zum Bauen von Modellen. Seitdem es den kleinen Laden ,Graffiti’ nahe der HBK nicht mehr gibt, muss man für viele Produkte bis nach Hannover fahren – oder online bestellen“, so die 28-Jährige.

Zurück zum Protostore: Kostenlos ist der Service nicht. Acht Prozent vom Verkaufserlös verlangen die Jungunternehmer. Zwar gibt es kostenlose Angebote wie https://braunschweig-help.de/ oder https://www.instagram.com/lieferliste38 bei Instagram, wo Kunden nach regionalen Händlern schauen können. Doch Elvira Frolow sagt: „Diese Seiten schließen diejenigen aus, die gar keinen eigenen Online-Shop haben.“ Und: Wer über den „Marktplatz Protostore“ nichts verkauft, muss auch nichts bezahlen – eine Gebühr fürs Registrieren und das Einstellen von Produkten gibt es nicht. Bislang haben sich erst wenige Händler registrieren lassen, aber die Macher träumen von einer „regionalen Community mit enormen Reichweiten“.

„Knollis“ geht mit gleich zwei eigenen Online-Shops online

Das Spielwarengeschäft „Knollis“ in den Schloss-Arkaden ist nun auch online mit zwei Shops vertreten. Filialleiterin Stefanie Henkel bereitet ein Paket für den Versand vor. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Das Spielzeuggeschäft „Knollis“ in den Schloss-Arkaden hat sich für einen anderen Weg entschieden. Auch dort ist der Absatz mit Corona eingebrochen. Filialleiterin Stefanie Henkel sagt: „Seit Corona kaufen noch mehr Kunden online ein. Deshalb war für uns ziemlich schnell klar, dass wir einen eigenen Online-Shop brauchen werden.“ Einen professionellen Online-Shop lässt man in der Regel von einer Agentur erstellen. Die musste erst gefunden und ein Konzept entwickelt werden. Einige Wochen vor Weihnachten sind dann gleich zwei Knollis-Shops online gestartet:

Die Shops sind ist mit dem Warenwirtschaftssystem gekoppelt, registrieren also, wenn ein Produkt verkauft oder neu geliefert wurde. „Wir haben eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die sich ausschließlich um den Online-Verkauf kümmert“, berichtet Stefanie Henkel. In den hinteren Geschäftsräumen wird der Versand vorbereitet. „Die Kunden nutzen den Shop aber auch gerne, um sich einen Warenkorb zusammenzustellen, den sie dann im Laden persönlich abholen“, so die Filialleiterin. So ersparen sich die Kunden das Suchen in den Regalen und können die Ware reservieren. Möglichst schnell wieder raus – so lautet der Kundenwunsch der Stunde.

„Anfangs hatten wir nur ein oder zwei Bestellungen pro Woche, aber seitdem wir unsere Kunden per Brief über die neuen Möglichkeiten informiert haben, spüren wir einen deutlichen Anstieg“, sagt Henkel. An den Weihnachtsumsatz eines normalen Jahres – „normalerweise brennt hier vor Weihnachten die Hütte“, sagt Stefanie Henkel – werde man nicht so schnell herankommen, aber vielleicht mildert der neue Shop die Umsatzeinbrüche zumindest ab.