Braunschweig. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, weil aufsteigender Rauch aus einer Gaststätte sie geweckt hatte. In einem Lichtschacht hatte Unrat Feuer gefangen.

Braunschweig: Feuer in der Südstraße schreckte die Anwohner auf

In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr von Bewohnern aus der Südstraße in Braunschweig alarmiert, die durch aufsteigenden Rauch aus einer Gaststätte geweckt worden waren. „Der eintreffende Löschzug der Berufsfeuerwehr stellt ebenfalls eine deutliche Verrauchung im Dachbereich und im Inneren der Gaststätte fest“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Feuerwehreinsatz in der Südstraße: Unrat brannte im Lichtschacht

Nachdem die Wehrleute die Eingangstür aufgebrochen und den Brandherd lokalisiert hatten, gab es Entwarnung: Etwas Unrat im Inneren eines Lichtschachtes hatte Feuer gefangen. Der Brand hatte sich aber nicht ausgebreitet. Das Feuer war nach weniger Minuten gelöscht.

