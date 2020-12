Braunschweig. Auch an und rund um die Feiertage gibt es in Sachen Corona Ansprechpartner für die Bürger. Hier sind die Kontakte:

Corona – Ansprechpartner an den Feiertagen in Braunschweig

Die Corona-Hotline der Stadt, (0531) 470-7000, ist auch zwischen den Feiertagen von 7 bis 18 Uhr sowie voraussichtlich ab dem 9. Januar auch wieder samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr erreichbar. Das teilte die Stadt mit.

Auch die Hotline des Landes ist erreichbar

Heiligabend und Silvester ist die Hotline des Landes Niedersachsen, (0511) 120 6000, von 8 bis 14 Uhr erreichbar. Bei medizinischen Fragen oder Fragen zu einem Corona-Test sind demnach weiter der Hausarzt oder außerhalb der Öffnungszeiten der ärztliche Bereitschaftsdienst, 116 117, zu kontaktieren.

Zudem haben Bürger in Niedersachsen jetzt die Möglichkeit, ihre Fragen rund um die Covid-19-Impfung bei einer neu eingerichteten Hotline unter (0800) 9988665 zu klären. Sobald feststeht, ab wann der Impfstoff zur Verfügung stehen wird, können über die Hotline auch Impf-Termine vereinbart werden.

Heiligabend ist die Hotline besetzt

Die Hotline ist von montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar. An Feiertagen ist die Hotline geschlossen, steht jedoch an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Das Gesundheitsamt Braunschweig ist zudem, so heißt es in der Mitteilung weiter, an allen Tagen unter (0531) 470-7022 zu erreichen: Am 24. und 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr, sowie vom 25. bis 27. Dezember und 1. bis 3. Januar von 11 bis 15 Uhr.

Weitere Infos: http://www.braunschweig.de/corona

red