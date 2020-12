Ehrenamtliche Engel für die Braunschweiger Bruchstraße

Braunschweig. In der Corona-Krise haben die Sexarbeiterinnen kein Einkommen mehr. Ein Bündnis versorgt sie mit Lebensnotwendigem. Wir haben mit ihnen gesprochen.

Sofia kann es schwer ertragen, in der Innenstadt an alten Leuten vorbeizugehen, die betteln oder Pfandflaschen sammeln. „Das macht mich so traurig, wenn Frauen sich ein Leben lang abgerackert haben und dann die Rente nicht reicht und sie im Müll wühlen müssen.“

Sofia schluckt schon wieder, als sie das erzählt. Wie sie einmal mit einer gebeugten Pfandsammlerin ins Gespräch kam, deren Rente kaum die Miete deckt, und wie sie ihr dann 20 Euro zugesteckt habe, die die Frau erst nicht annehmen wollte. Und wie sie Bettlern öfter mal ein Stück Pizza oder ein belegtes Brötchen gekauft habe, weil sie an diesen armen Menschen nicht einfach vorübergehen könne.

Kein Anspruch auf Grundsicherung in Deutschland

Das war allerdings in Vor-Corona-Zeiten. Denn seit dem ersten Lockdown im März kann Sofia sich selbst nicht mehr versorgen. Sie lebt seit drei Jahren als Sexarbeiterin in der Bruchstraße. Und da gibt es praktisch keine Kunden mehr seit März. Zwar war Prostitution im Spätsommer und Herbst für einige Wochen wieder erlaubt. „Aber es kamen kaum noch Männer, weil sie nun ihre Adressen angeben mussten. Wer macht das schon?“, fragt Sofia (das ist übrigens ihr Dienstname). Wenige hundert Euro hat sie damals verdient. Und nun im Lockdown: wieder gar nichts.

Sofia ist eine große Frau, 25 Jahre jung, die Gesichtszüge zugleich etwas herbe und weich. Im Gespräch sitzt sie ein wenig gebeugt, mit angezogenen Schultern. Sie ist bereit, von sich zu erzählen, um auf das Schicksal der rund 20 Sexarbeiterinnen aufmerksam zu machen, die noch in der Bruchstraße ausharren. Sie können sich nicht mehr selbst ernähren. Sofia ist die einzige Deutsche unter ihnen. Die anderen kommen aus Südosteuropa, aus Spanien, einige von Übersee. Viele haben keine Krankenversicherung. Und keinen Anspruch auf Grundsicherung in Deutschland.

Bündnis kümmert sich um Frauen auf der Bruchstraße

Die 33-Jährige Melik aus Bulgarien arbeitet seit etwa vier Jahren in der Bruchstraße. Vorher hat sie ihren kleinen tätowierten Körper eine Zeit lang in Berlin verkauft. Braunschweig gefällt ihr ganz gut: „Eine kleine, übersichtliche Stadt, weniger kaputte Leute als in Berlin.“ Melik spricht ziemlich gut Deutsch, das sie auf der Straße gelernt hat. Mit ihren Einnahmen versorge sie ihre vier Kinder, die erste Enkeltochter und ihre Mutter, die auf den Nachwuchs aufpasse, daheim, in Warna am Schwarzen Meer. „Meine Mutter glaubt, ich würde hier als Putzfrau arbeiten“, erzählt sie.

Seit Wochen ist allerdings auch Melik (Dienstname) restlos pleite. Keine Kunden, kein Geld. Punkt.

Da ist es gut, dass ein Bündnis aus Braunschweiger Initiativen und der Innenstadtgemeinde St. Michaelis die Nöte der Frauen in der Bruchstraße erkannt hat und sich um sie kümmert. In dem Projekt arbeitet auch der Verein Foodsharing mit. Die Ehrenamtlichen von Foodsharing (Nahrung teilen) holen nicht mehr verkäufliche, aber noch gut verwendbare Produkte von Supermärkten ab und verteilen sie an Bedürftige.

Frauen in schwieriger Lage unterstützen

Kathrin Monyer-Rogner gehört seit rund zwei Jahren zu der Gruppe. Seit dem Frühjahr liefert sie mit anderen Braunschweiger Ehrenamtlichen Lebensmittel in die Bruchstraße aus, mindestens dreimal wöchentlich. Und donnerstags kümmert sie sich oft um die Suppenverteilung in der Gasse.

Die Suppe wird von Spenden für das Bündnis „In Eintracht für die Bruchstraße“ bezahlt und von der Suppenbar am Kohlmarkt angeliefert. Im Sommer habe es einige den Umständen entsprechend ganz schöne Abende gegeben, erzählt Kathrin Monyer-Rogner, die hauptberuflich als Koordinatorin für eine soziale Einrichtung in Salzgitter arbeitet.

Man stellte Bänke und Tische in einen Innenhof, und die Frauen bereiteten traditionelle Vor- oder Nachspeisen ihrer landestypischen Küche zu. Man kam ins Gespräch. Einige der Frauen sind Monyer-Rogner ans Herz gewachsen. Sie hält nichts von Prostitution, aber sie sei nicht illegal und die Frauen die schwächsten Glieder in der Kette. „Man muss sie in ihrer schwierigen Lage jetzt unterstützen“, das ist für die Braunschweigerin keine Frage.

Ein Sexdienstzimmer und zwei Privaträume

Sofia ist in die Prostitution „irgendwie reingerutscht, durch falsche Freunde“, wie sie erzählt. Sie wuchs mit einer psychisch instabilen Mutter auf, die drei Kindern von drei Vätern hatte, die sich allesamt nicht kümmerten. Sofia war die älteste, und ihre schwer alkoholkranke Mutter misshandelte sie und ihre Geschwister. „Sie war oft ein Teufel“, sagt Sofia.

Sie schaffte trotzdem ihren Realschulabschluss und eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten, zog früh von zuhause aus nach Braunschweig – und geriet hier auf die schiefe Bahn. Falsche Freunde, Alkohol, Drogen. Gelegentlich sexuelle Dienstleistungen gegen Geld. Ein Bekannter vermittelte sie schließlich in die Bruchstraße, und wollte dann noch Provisionen von ihr.

Ein Ex-Partner, erzählt Sofia, habe unterdessen unter ihrem Namen, aber ohne ihr Wissen online einen Haufen Produkte bestellt und sich dann aus dem Staub gemacht. Die Schulden zahle sie seitdem ab. Darum belaste sie ein Eintrag bei der Schufa, weshalb sie wiederum keine Wohnung bekomme. Außer eben in der Bruchstraße. Miete 70 Euro pro Tag, für ein Sexdienstzimmer und ein oder zwei Privaträume.

Kinder sind Glück und Sorge zugleich

Das sei vergleichsweise ein ganz korrekter Preis, sagen Sofia und Melik. Ihr Vermieter sei soweit in Ordnung, habe ihnen in der Corona-Krise die Miete auch zeitweise erlassen. Zu normalen Zeiten hätten die Einkünfte für den Lebensunterhalt und das Abzahlen der Schulden beziehungsweise die Versorgung der Kinder in Bulgarien gereicht.

In Warna, erzählt Melik, habe sie in einer Fischfabrik gearbeitet. Bis die pleite gegangen sei. Dann habe sie keinen auskömmlichen Job mehr gefunden. Sie räumt ein, sonderlich qualifiziert sei sie nicht. Die Schule habe sie auf die leichte Schulter genommen. Ihren ersten Sohn bekam sie mit 16. Nach der Geburt ihres vierten Kindes habe ihr Mann sich fortgemacht. Die Kinder – und die erste Enkelin – sind ihr Glück und ihre Sorge zugleich.

Eine Bekannte, die sich in Berlin bereits prostituierte, überließ ihr ein Zimmer in ihrer Wohnung und machte sie mit den Vermietern ihres Sexarbeitsplatzes bekannt. Einem türkischen Ehepaar. Ganz in Ordnung.

Bisher keine Grundsicherung bekommen

Melik spricht auch Türkisch. Sie begann, in Berlin anzuschaffen. Zwischendurch ging sie noch mal nach Bulgarien zurück. Dann kam sie nach Braunschweig. Wie auch Sofia, findet sie die Arbeitsbedingungen hier grundsätzlich okay. Das Gewerbe laufe in normalen Zeiten normal, es gebe vergleichsweise wenig Probleme.

„Ich habe Menschenkenntnis“, sagt Sofia. „Wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, weise ich den Kunden ab.“ Manchmal liegt sie trotzdem schief, dann werde die Polizei geholt. Die verhält sich aus ihrer Sicht mal korrekt, mal weniger. Einmal habe ein unangenehmer Kunde zu Unrecht Geld zurückgefordert und sei von den Beamten sogar unterstützt worden. Die Sache kam vor Gericht, sie habe verloren, ärgert sich Sofia.

In der ersten Lockdownphase habe sie tatsächlich einen Bürojob bei einem Bauunternehmer aus der Region bekommen. Leider habe sie die Firma in der Krise schließlich nicht weiterbeschäftigen können, sagt sie. Ohne eigene Wohnung sei es schwer, eine neue Stelle zu finden. Und eine Wohnung finde sie wegen ihrer gegenwärtigen Arbeit und des Schufa-Eintrags nicht (es sei denn, ein weihnachtlich gestimmter Vermieter hätte gerade eine bezahlbare frei). Deshalb bleibt sie bis auf Weiteres in der Bruchstraße. Sofia hat Anträge auf Grundsicherung und auch auf Novemberhilfe ausgefüllt. Aber bisher habe sie noch kein Geld bekommen, sagt sie.

Für die Heimreise fehlt das Geld

Auch Weihnachten wird Sofia wie Melik in der Bruchstraße verbringen. Sie habe keinen Kontakt zu ihrer Familie mehr, sagt sie. Ihre Mutter wolle sie gar nicht sehen, und zu den Geschwistern habe sie leider die Verbindung verloren.

Melik wird mit ihren Kindern und ihrer Mutter telefonieren. Für die Heimreise fehlt ihr das Geld. Vielleicht wird sie noch eine der anderen Frauen treffen. Und sonst allein in ihrer Bude hocken. Mit einem Haufen Sorgen zu Gast. Aber irgendwie unverdrossen. „Zur Not raube ich eine Bank aus“, sagt sie augenzwinkernd. Und formt aus ihren Fingern eine Pistole. Peng.

Hilfe für die Bruchstraße

Im Frühjahr hat sich ein Projektbündnis zusammengetan, um hilfsbedürftige Sexarbeiterinnen in der Bruchstraße zu unterstützen. Es besteht aus den Vereinen Foodsharing, Schrill, „Eintracht hilft“, der Eintracht Braunschweig-Stiftung und der evangelischen Kirchengemeinde St. Michaelis.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden die Frauen in der Bruchstraße mit frischen Lebensmitteln versorgt, einmal wöchentlich findet eine Suppenküche statt, und alle 14 Tage erhalten die Frauen Care-Pakete mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Darüber hinaus werden Patientinnen zum Arzt begleitet und mit Medikamenten versorgt. Eine Sozialarbeiterin des Bündnisses berät bei Fragen im Umgang mit städtischen Ämtern. Auch die Bürgerstiftung Braunschweig und die Aktion „Das goldene Herz“ unserer Zeitung und des Paritätischen unterstützen das Projekt.

Das Bündnis ist auf weitere Spenden angewiesen. Sie werden erbeten auf das Konto des Kirchenverbands Braunschweig, IBAN: DE07 52060410 0000 0065 72, Verwendungszweck: 321 Suppenküche Bruchstraße.