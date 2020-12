Bewaffneter Überfall in Braunschweiger Tankstelle

Braunschweig Ein Unbekannter bedroht in der Weststadt am Dienstagabend einen Mitarbeiter und flieht mit Bargeld auf einem Damenrad. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend in der HEM-Tankstelle in der Weserstraße einen Angestellten bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Wie die Polizei mitteilt, ist der Beschäftigte der Aufforderung nachgekommen. Der Täter sei mit der Beute auf einem Damenfahrrad geflüchtet. Auffällig war ein Fahrradkorb, der am Lenker des Damenrads angebracht war.

Weitere Kunden könnten den Täter beobachtet haben

Der Täter war dunkel bekleidet, trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und hatte eine größere Tasche bei sich. Zur Tatzeit zwischen 18.30 und 19 Uhr sollen sich noch einige Kunden in der Nähe der Tankstelle aufgehalten haben, die den Täter beobachtet haben könnten. Diese Kunden sowie alle weiteren Zeugen, die Hinweise auf zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter (0531) 4762516 zu melden.

