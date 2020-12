Zehn Autos in Braunschweig beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Personen zehn Autos beschädigt, die in der Helmstedter Straße in Höhe Pillaustraße geparkt waren. Laut Polizei wurden sowohl auf den rechten als auch auf den linken Fahrzeugseiten die Außenspiegel beschädigt, so dass diese teilweise herunterhingen. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Süd unter (0531) 4763515 zu melden. red

