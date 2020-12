Impfbeginn in Braunschweig am 4. Januar

Die Impfungen gegen Covid-19 sollen in Braunschweig am Montag, 4. Januar, mit mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen starten, wenn Impfstoff zur Verfügung steht. Wie die Stadt mitteilt, wird aktuell der Bedarf an Impfdosen bei den Einrichtungen abgefragt. Außerdem werden die entsprechenden Einwilligungen eingeholt.

Wer wird in Braunschweig gegen Corona geimpft?

"Die Impfungen beginnen in Niedersachsen in Alten- und Pflegeheimen, weil das Corona-Virus für alte und kranke Menschen eine besondere Gefahr darstellt", so die Stadtverwaltung. Wann die Impfungen im Impfzentrum der Stadthalle starten, stehe derzeit noch nicht fest.

red