29 Corona-Infektionen in Braunschweiger Wohn- und Pflegeheim

Im Awo-Wohn- und Pflegeheim Inselwall an der Okerstraße sind 20 Bewohnerinnen und Bewohner sowie neun Angehörige der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. „Im Rahmen des Screening-Programms der Stadt Braunschweig waren alle in der Einrichtung lebenden und arbeitenden Personen abgestrichen worden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Einige wenige Ergebnisse stehen demnach noch aus. Das Gesundheitsamt stehe in engem Kontakt mit der Einrichtung, die erforderlichen Maßnahmen werden ergriffen.

Unentdeckte, unsymptomatische Fälle identifizieren

Die Stadt hatte vor Weihnachten mit einer flächendeckenden Testung aller in Heimen lebenden und beschäftigten Personen begonnen. Ziel dieses Screenings ist, mit einem PCR-Test auch unentdeckte und nicht symptomatische Infektionsfälle mit dem Corona-Virus zu identifizieren.

