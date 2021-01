Knöllchen über 24,90 Euro: Supermarkt-Kundin fühlt sich abgezockt

Auch auf diesem Penny-Parkplatz an der Fabrikstraße gilt die Parkscheibenregelung.

Braunschweig. In Braunschweig stößt die private Parkraumkontrolle auf Kritik. Die Märkte und „Fair Parken“ betonen: Es geht um Schutz vor Fremdparkern.

Die Kundin huschte nur mal eben in den Supermarkt ihres Nahversorgers, um eine nachträgliche Besorgung zu machen. Doch der aufmerksame Parkplatzwächter ist schneller. Ein „Knöllchen“ in Höhe von 24,90 Euro klebt hinter dem Scheinwischer, als die Kundin fünf Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrt. Man kennt das. Neuerdings werden Supermarkt-Kunden, die vergessen haben, ihre Parkscheibe zu stellen, ordentlich zur Kasse gebeten – damit sie sich die neue Regelung auch merken.

Unsere Zeitung erreichen alle paar Tage Klagen über das Prozedere und die schmerzliche Höhe des „Verwarngeldes“. Zumal diejenigen, die ihr Fahrzeug auf solchen Parkplätzen abstellen, sich gar nicht der Gefahr bewusst seien, in die sie sich da begeben, schreibt eine „Parksünderin“, die sich im Nachhinein schlau gemacht hat.

Kritik: Hier handelt es sich um „gewerbliche Abzocker“

Aus Sicht der Frau betätigen sich die von Kunden angerufenen Gerichte als Steigbügelhalter für solche „Firmen“, die man wohl, schaue man sich deren „Geschäftsmodell“ an, durchaus als „gewerbliche Abzocker“ bezeichnen könne. Die Gerichte zwängen nämlich die Halter der Fahrzeuge, die gar nicht belangt werden könnten, die Person zu benennen, die das Fahrzeug an dem fraglichen Platz abgestellt hat.

Durch diese Umkehr der Beweislast eröffneten die Gerichte diesen Firmen alle Wege, ihre „Abzocke“ durchzusetzen, kritisiert die Frau. In Zivilverfahren sei es üblicherweise Pflicht der Partei, die einen Anspruch erhebt, den Beweis für die Rechtmäßigkeit ihrer Forderung anzutreten, das heißt, unumstößliche Beweise vorzulegen. Eine Beweisumkehr sei dort unvorstellbar.

Unternehmen „Fair Parken“: Supermärkte leiden unter Fremdparkern

Wir haken nach und erkundigen uns bei der Firma „Fair Parken“, um die es hier geht. Warum entscheiden sich Firmen, „Fair Parken“ mit der Parkraumkontrolle zu beauftragen? Sprecherin Sabine Klaas erläutert, dass Parkplätze von Supermärkten zunehmend von Nicht-Kunden genutzt würden. Damit stünden sie nicht mehr für ihren eigentlichen Zweck zur Verfügung, nämlich Kunden den Einkauf so bequem wie möglich zu machen. „Besonders Märkte in Hochfrequenzlagen leiden unter der zunehmenden PKW-Dichte und den damit einhergehenden Fremdparkern“, sagt Klaas.

Ziel von „Fair Parken“ sei es, dass Kundenparkplätze wieder für Kunden zur Verfügung stehen, um ihnen einen schnellen und bequemen Einkauf zu ermöglichen. Man überwache mit geschultem und qualifiziertem Personal die Einhaltung der Regeln. „Parkplatznutzer, die keine Parkscheibe sichtbar im Auto liegen haben oder die Parkdauer überschreiten, erhalten eine sogenannte Vertragsstrafe.“ Das flexible Konzept von „Fair Parken“ setze auf die schrittweise Einführung der Parkraumbewirtschaftung, bei der die entsprechende Parkfläche deutlich sichtbar mit auffälligen Hinweistafeln beschildert werde.

Firmen-Sprecherin weist auf „kulante Stornierungsregelung“ hin

„In einem nächsten Schritt werden für einen bestimmten Zeitraum die Autofahrer auf begangene Regelwidrigkeiten aufmerksam gemacht und über die zukünftig bei Verstößen erhobenen Vertragsstrafen informiert“, so Klaas. Weitere Maßnahmen seien die Verteilung von kostenlosen Parkscheiben und Informationen durch geschulte Mitarbeiter, die über die Hintergründe der Parkraumbewirtschaftung aufklären. Klaas: „Wenn Fair-Parken-Mitarbeiter sehen sollten, dass ein Autofahrer vergisst, die Parkscheibe einzulegen, weisen sie ihn selbstverständlich darauf hin.“

Aber warum ist das Strafgeld mit 24,90 Euro höher als die üblichen Verwarngelder? Weil dies zulässig sei, antwortet Klaas. Auf einem privaten Parkplatz wie hier könne der Eigentümer in Form von Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmte Regeln zur Nutzung des Parkplatzes aufstellen. „Damit zwischen Parkplatznutzer und Anbieter ein rechtsgültiger Vertrag zustande kommt, müssen diese Regeln aber für den Parkplatznutzer deutlich kenntlich gemacht werden. Als privatwirtschaftlich agierende Unternehmen können wir als Parkraumbewirtschafter den Betrag bei Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen in einem angemessenen Rahmen selbst festlegen.“ Zudem seien die Verwarngelder bei einer nicht ausgelegten Parkscheibe im Bußgeldkatalog gestaffelt und reichten seit der Novelle der Straßenverkehrsordnung vom April 2020 von mindestens 20 Euro bis maximal 40 Euro.

Und wie viele „Knöllchen" werden monatlich in Braunschweig verteilt? Sabine Klaas: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dazu keine Auskunft geben.“ Ihr zufolge zeigen viele Parker Verständnis für die Notwendigkeit der Parkordnung, die Reaktionen seien „sehr positiv“. Mit einer kulanten Stornierungsregelung komme „Fair Parken“ zudem Kunden entgegen, die einmal vergessen haben, die Parkscheibe ordnungsgemäß einzulegen. „Wenn die betroffenen Fahrer nachweisen können, dass sie zum entsprechenden Zeitpunkt einkaufen waren, gibt es klare Kulanzregelungen. Als Nachweis gilt zum Beispiel ein Kassenbeleg des Einkaufs.“

Penny: Missbrauch von Kundenparkplätzen durch Langzeitparker

Für den Supermarkt-Betreiber Penny, um den es hier in diesem konkreten Fall geht, stellt Sprecherin Kristina Schütz klar: Supermarktparkplätze stünden Penny-Kunden grundsätzlich kostenlos zur Verfügung. Parkscheibenregelungen und Parkzeitbefristungen seien dort aber mittlerweile gang und gäbe, wo Parkflächen knapp sind. Die Notwendigkeit dafür begründe sich in einem vorherigen massiven Missbrauch von Kundenparkplätzen durch Langzeitparker. Supermärkte und Discounter, die Probleme mit Langzeitparkern haben, verzeichneten deutliche Umsatzeinbußen. Außerdem müsse der Betreiber für die Kundenparkplätze Miete bezahlen, weshalb sie auch den eigenen Kunden vorbehalten sein sollten.

Schütz: „Beides sind Aspekte, die sich von öffentlichem Parkraum unterscheiden und daher eine unterschiedliche Handhabung rechtfertigen.“ Der Einsatz von Dienstleistern zur Überwachung der Parkplatzregelung sei nicht die Regel, sondern die Ultima Ratio, wenn Verstöße von Langzeitparkern fortbestehen. Die bei Verstößen erhobene Höhe der Vertragsstrafe sei auf den Hinweisschildern ersichtlich. Der Bundesgerichtshof halte Vertragsstrafen von bis zu 30 Euro für regelwidriges Parken oder Verstoß gegen die Parkscheibenpflicht für angemessen. Penny beauftrage keine Dienstleister, die höhere Vertragsstrafen verlangen.

Wie urteilen die Gerichte?

Immer dann, wenn Autohalter die geforderte Vertragsstrafe nicht zahlen, weil sie sagen, dass sie den Wagen zum fraglichen Zeitpunkt nicht genutzt haben, gibt es ein juristisches Problem. Der Bundesgerichtshof (Az. XII ZR 13/19, Urteil vom 18. Dezember 2019) entschied dazu: Es gebe in der Tat im Zivilrecht keine Halterhaftung. Allerdings: Es reiche nicht aus, wenn der Halter einfach nur sage, er sei nicht gefahren. Er müsse erklären, wer als Nutzer des Wagens im fraglichen Zeitpunkt in Frage kommt, damit der Parkplatzbetreiber den Nutzer ermitteln und ihn in Anspruch nehmen kann.