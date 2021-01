Braunschweiger Hirnforscher: So bewältigen wir den Corona-Stress

Neurobiologe Professor Martin Korte (56) vom Zoologischen Institut der TU Braunschweig ist einer der renommiertesten deutschen Gehirnforscher und Kolumnist unserer Zeitung. Gerade hält er sich zu TV-Aufnahmen für die Sendung „Bin ich schlauer als ... RTL-Moderator Peter Kloeppel“ in Köln auf. Diese Quiz- und Wissens-Show unter der Leitung von Günther Jauch, deren nächste Folge im Februar ausgestrahlt wird, hat er als wissenschaftlicher Berater und Teilnehmer in der Sendung mit entwickelt.

Der Wolfenbütteler ist einer der wenigen Wissenschaftler in Deutschland, die sowohl Bildungs- und Lernforschung betreiben als auch die Auswirkungen des Immunsystems auf das Gehirn untersuchen. Derzeit erhält Korte mit seinem Team Patientenproben von Corona-Patienten von der Berliner Charite. „Weil wir zu den wenigen gehören, die Immunfunktionen auch im Gehirn untersuchen können“, sagt der Wissenschaftler und wissenschaftliche Beststeller-Autor, der über die Krisenbewältigung im Gehirn ebenso Auskunft geben kann wie über die Impfstoffforschung.

Aktuell wird dabei von den Braunschweigern untersucht, inwiefern es Langfristfolgen von Covid-19 auf das Gehirn gibt und welche Rolle das Immunsystem dabei spielt. Wir sprachen jetzt mit Professor Martin Korte.

Krisensituationen wie jetzt in der Corona-Pandemie möchte man eigentlich nicht freiwillig haben. Aber sie fordern uns und unser Gehirn auch heraus. Man könnte sogar sagen, sie haben eine Funktion.

Krisen zeichnen sich durch große Unsicherheit aus. Dies ist für das Gehirn tatsächlich eine gefährliche Situation, weil es dann nicht weiß: Welchem Ziel hin muss ich meine Energie- und Aufmerksamkeitsressourcen widmen, um die Krise zu überwinden. Das heißt: Es ist notwendig, auch mit Kommunikation gerade in Krisenzeiten zu erkennen, worin die Bedrohung besteht und durch welche Handlungen man ihr begegnen kann. Aus Sicht des Gehirns kann man feststellen: Ihm wird in Krisensituationen mehr Energie zur Verfügung gestellt. Zunächst einmal ist das etwas Gutes. Es bedeutet, dass man handlungsfähiger ist, dass das Gehirn leistungsfähiger sein kann. Immer unter der Voraussetzung, dass die mit der Stressreaktion einhergehenden Stresshormone nicht eine zu hohe Konzentration erreichen – und nicht zu lange ausgeschüttet werden. Aus der Sicht der Evolution ist eine Stressreaktion immer etwas, wo kurzfristig eine enorme Energiemenge zur Verfügung steht, aber dann muss es auch wieder vorbei sein. Und das ist tatsächlich eines der Probleme, vor denen wir im Moment stehen.

Die Krise birgt also tatsächlich Herausforderungen und Chancen fürs Gehirn, aber eben auch Gefahren ...

... ja, exakt. Wenn die Herausforderung zu lange andauert – und so haben wir es jetzt in der Corona-Krise schon nahezu ein Jahr lang – dann greifen gleich mehrere Mechanismen. Zum einen kommt die Wahrnehmung der Krise in Wellen, bei denen es immer zu Phasen kommt, in denen man durch Abschalten nicht an die Bedrohung denkt. Und auch einen zweiten Mechanismus erleben wir gerade: Menschen verdrängen die Bedrohung, nehmen die Krise nicht wahr. Das ist hochgefährlich, denn von uns wird erwartet, sehr aufmerksam und verantwortungsvoll mit sozialen Situationen umzugehen, bewusst Kontakte einzuschränken, als Bürger mitzuhandeln und mitzudenken. Dabei geht es übrigens nicht darum, eventuelle Schwachstellen in Verordnungen zu umgehen, sondern eben auch tatsächlich selbst bewusst verantwortungsvoll und nicht hinhaltend zu handeln. Der dritte Mechanismus ist dadurch gekennzeichnet, die Krise als Dauerkrise wahrzunehmen. Das kann einen auch krank machen, weil Stresshormone sich dauerhaft auf Gehirnfunktionen auswirken, insbesondere auf unsere Gedächtnisfunktion und auf unser Konzentrationsvermögen.

Wie wichtig ist es, eine solche Situation zu akzeptieren, also jetzt beispielsweise nicht mit weiteren Zehntausenden in den Harz zu fahren?

Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Aspekt an. Wir hören gerade immer wieder: Wie können die Politiker so etwas beschließen? Und: Wieso sagen die Wissenschaftler so etwas? Da muss man sich doch einmal ganz nüchtern auf die Ausgangssituation besinnen, vor der wir stehen. Wir haben es mit einem Virus zu tun, das uns bedroht. Und dem ist es ziemlich egal, was wir grad denken. Es nutzt jede, wirklich jede Situation unserer Unaufmerksamkeit. Jede Situation, in der wir uns nicht an Verhaltensregeln halten. Wir könnten unglaublich viel an kognitiven Ressourcen einsparen, unnötigem Zeitverlust, wenn wir die Situation akzeptieren, wie sie ist. Und erkennen: Es ist eine weltweit bedrohliche Situation, der wir nur Herr werden können durch Kontaktbeschränkungen, regelkonformes Verhalten und – jetzt – auch Impfungen! Und damit haben wir jetzt tatsächlich auch etwas in der Hand. All dies gilt es zu akzeptieren. Stellen Sie sich vor, Sie fahren Auto und denken die ganze Zeit darüber nach: Wieso steht jetzt hier eine Ampel? Was bedeutet es, dass sie Rot zeigt? Erinnern wir uns, wie anstrengend das Autofahren wird, wenn wir über jede rote Ampel eine Diskussion beginnen. Wir alle wissen, dass sie einen Sinn hat und dass es jeden gleich trifft. Damit es ganz klar ist: Über Masken, Abstand und die Sinnhaftigkeit von Impfungen müssen wir definitiv nicht mehr streiten.

Das sehen einige Impfgegner immer noch anders.

Gegenfrage: Was ist, wenn wir nicht impfen? Dann leben wir noch über Jahrzehnte in der Situation, die wir jetzt haben. Wer damit Probleme hat, dem sei gesagt: Es gilt die Konsequenzen zu durchdenken. Sie bedeuten massenhaften Tod, massenhafte Einschränkungen in sozialen Einrichtungen, Absterben von Kultur, massive Bildungseinschränkungen, alles verbunden mit Verschärfungen und Verfestigungen sozialer Ungleichheit.

Brauchen wir also auch tatsächlich Krisen, um dies zu erkennen, um uns zu entwickeln und zu bewähren. Bringt es uns am Ende weiter?

Unser Gehirn ist exakt so groß geworden, wie es benötigt wird, um permanent mit Krisen umzugehen. Wir haben ungeheure Speicherkapazität in unserem Gehirn. Bekanntlich ist der Stirnlappen des menschlichen Gehirns unglaublich gewachsen, um analytisch-rational Probleme zu lösen. Weniger bekannt ist, dass in gleicher Weise der Schläfenlappen überproportional gewachsen ist, in dem alles abgespeichert ist, was wir an individuellem Wissen und an Kulturwissen besitzen und auch an neuem Wissen anlegen können. Dies war zum Beispiel eine evolutionäre Reaktion auf schnell wechselnde Klimabedingungen.

Auf Krankheiten und Pandemien auch?

Ja, richtig, das gilt eben für alle existentiellen Krisen. In unserem Kopf haben wir eine Art Schweizer Taschenmesser, das für jede Situation ein Werkzeug parat haben sollte. Das heißt natürlich nicht, dass wir allwissend sind und jede Situation bewältigen können. Aber wir haben die Voraussetzungen, uns an neue Situationen anpassen zu können. Schwierig ist jetzt folgendes: Sowohl beim Klima als auch bei Pandemien sind die Wirkungen erfolgreichen Handelns noch nicht sofort sichtbar. Der Erfolg konsequenten Handelns scheint zunächst auszubleiben beziehungsweise bleibt verborgen ...

Sie sprechen jetzt vom Präventionsparadoxon ...

Ja, tatsächlich ist erfolgreiches Handeln nicht zwingend mit einer entsprechenden Rückmeldung verbunden. Oftmals geht es um langfristige Wirkungen, die zeitlich und räumlich weit weg von uns sind. Das macht es zum Beispiel schwierig bei einem Virus, das man nicht sieht. Oder auch bei der Klimakatastrophe, weil unser Gehirn gewohnt ist, auf etwas zu reagieren, das uns konkret, direkt betrifft und unmittelbar wirkt. Wir lernen daraus, wie wichtig eben Rückmeldungen sind. Und wir haben sie gerade mit den täglichen Inzidenzzahlen. Schau mal, Wolfenbüttel, wie gut es da vergleichsweise aussieht. Auch in Braunschweig. Was tun sie dort? Was machen sie da richtig? Warum haben andere deutlich mehr? Daraus können wir lernen. Man kann sich nicht vertrösten, dass irgendwann alles besser wird. Wir brauchen direktere Rückmeldungen. Zum Beispiel diese: In den meisten Schulen wurde sich deutlich vernünftiger verhalten als in anderen Bereichen. Lehrer und Schüler waren deutlich vorbildlicher als andere.

Hat man jemals eindrucksvoller gesehen, dass Vernunft eine Lösung sein kann?

Ja, stimmt, meine Helden sind Grundschüler und die allermeisten Schüler, die sich mit einer Selbstverständlichkeit an die Regeln halten, auch ständigen Wechsel ertragen, Schule auf, Schule zu, das ist bewundernswert. Da müssen wir feststellen: Diesen Gleichmut haben wir nicht alle. Wie die Schülerinnen und Schüler hier mitziehen, das ist beispielhaft. So wie viele andere auch, die mit ihren Betrieben, Lokalen oder Geschäften gerade in einer existenzbedrohenden Situation sind und doch auch erkennen: Es gibt keinen Ausweg.

Noch niemals zuvor ist es gelungen, einen Impfstoff in so kurzer Zeit wie jetzt zu entwickeln. Das ist Wissenschaft im weltweiten Verbund.

Das ist ein schlagendes Beispiel. Es war und ist allerdings auch nur möglich, weil beispielsweise die Deutsche Forschungsgemeinschaft Projekte der Grundlagenforschung gefördert hat. Auf dieser Basis war der Erfolg möglich, einen Impfstoff zu entwickeln, der letztlich keine abgeschwächte Virus-Infektion mehr benötigt, sondern mit einer harmlosen Information darüber auskommt, die bereits für eine Immunisierung ausreicht. Dafür muss ich Jahrzehnte darin investiert haben, zu verstehen, wie das Immunsystem funktioniert! Wie ein Virus aufgebaut ist. Wie wir einzelne Moleküle nachbauen können. Wie wir so ein Signalmolekül in die Spritze bekommen, damit es wenigstens für einige Stunden stabil bleibt. Ja, richtig, im Krisenmodus haben Wissenschaftler weltweit die Köpfe zusammengesteckt. Bitte auch nicht zu vergessen, dass Länder wie Deutschland ungeheure Summen zur Verfügung gestellt haben, damit Unternehmen mit hohem Risiko in Produktionsanlagen investieren können. Hier haben Wissenschaft und Politik enorm gut zusammengearbeitet.

Ist der Impfstoff, sind die Impfstoffe, auf denen jetzt alle Hoffnungen ruhen, sicher?

Ganz klar: Der Impfstoff ist gründlich getestet! Alle sind jetzt aufgefordert, sich tatsächlich impfen zu lassen. Es geht nicht nur um den eigenen Schutz, es geht eben auch um den Schutz der anderen.

Schon haben wir die nächste Krise: Es gibt zu wenig Impfstoff ...

Lassen wir die Kirche mal im Dorf. Innerhalb nicht einmal eines Jahres haben wir einen Impfstoff, von dem alle Experten gesagt haben, vor April sei daran nicht zu denken. Und jetzt war er schon im Dezember verfügbar. Ich finde Ungeduld gar nicht schlimm. Aber wir sollten auch jetzt nicht wieder anfangen, vor der roten Ampel in Diskussionen zu verfallen. Vorher hatten wir doch nicht mal eine. Im Moment wäre ich auch vorsichtig, Jens Spahn und die EU zu kritisieren. Vor drei Monaten war noch nicht klar, welcher Impfstoff ans Ziel kommt. Tatsächlich sollten wir jetzt jedoch den Druck aufrechterhalten. Wir können auch fragen, warum in Niedersachsen weniger geimpft wurde als in anderen Bundesländern. Da muss die Politik den heißen Atem der Bürger im Nacken spüren. Der Druck muss bleiben. Allerdings sollten wir auch hier keine Scheingefechte führen. Auf einen Tag früher oder später kommt es jetzt nicht mehr an. Noch einmal: Alle sind aufgefordert, sich tatsächlich impfen zu lassen. Jeder und jede, jedes Gehirn leistet jetzt einen entscheidenden Beitrag in dieser Krise.