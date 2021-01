Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Braunschweigs Innenstadt.

Braunschweig. Am Mittwoch stahlen zwei Täter die Geldbörse einer 85-Jährigen und flüchteten aus der Tram. Beim zweiten Mal hielt der Fahrer eine Täterin fest.

Taschendiebe in Braunschweig dank eines Tramfahrers festgenommen

Durch das couragierte Einschreiten eines Straßenbahnfahrers hat die Polizei am Mittwochvormittag zwei Taschendiebe festgenommen. Eine kurz zuvor entwendete Geldbörse könne somit wieder an die 85-jährige Besitzerin übergeben werden, schreibt die Polizei.

Am Mittwoch war es gegen 10.45 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einer Straßenbahn gekommen. Die Täter stahlen das Portemonnaie der Frau und flüchteten zunächst unerkannt in Braunschweigs Innenstadt. Der Diebstahl wurde vom Straßenbahnfahrer beobachtet - dieser vermutete jedoch zuerst keine Straftat.

Täter steigen später erneut in dieselbe Straßenbahn ein

Wie die Beamten weiter berichten, stiegen die gleichen Täter zwei Stunden später erneut in die Straßenbahn ein. Der Fahrer hielt eine Täterin fest und rief die Polizei. Ein anderer Fahrgast verfolgte den flüchtenden zweiten Täter. Dieser lotste die Polizei zum Versteck der Diebe. Beide konnten somit festgenommen werden, heißt es.

Die Geldbörse der 85-Jährigen wurde in der Zwischenzeit durch einen aufmerksamen Bürger als Fundsache in der Wache des Polizeikommissariats Mitte abgegeben.

Polizei bedankt sich bei Tramfahrer, Fahrgast und Passanten

Gegen die Täter leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Taschendiebstahls ein. Besonderer Dank gelte dem Straßenbahnfahrer, ohne dessen Eingreifen die Täter nicht so zeitnah hätten gefasst werden können. Auch bei dem Fahrgast und dem Finder des Portemonnaies bedankte sich die Polizei.

