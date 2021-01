Wegen Corona – Braunschweiger Tafel bis auf weiteres geschlossen

Die Braunschweiger Tafel in der Goslarschen Straße zur Versorgung bedürftiger Menschen mit gespendeten Lebensmitteln aus Organisationen, Geschäften und Supermärkten ist wegen der Corona-Pandemie bereits seit Mitte Dezember geschlossen. Eigentlich sollte sie am 14. Januar wieder öffnen. Jetzt entschied der Vorstand, dies zunächst bis Ende Januar hinauszuschieben. Dann soll neu entschieden werden. Die Braunschweiger Tafel hat derzeit 140 ehrenamtliche Mitarbeiter, die meisten im Seniorenalter. Bis zu 3500 Menschen bekommen von ihr regelmäßig Lebensmittel, rund 150 Kunden sind es täglich. Wir sprachen mit dem ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden Bernd Assert.

Wie ist die aktuelle Lage bei der Braunschweiger Tafel?

Wir richten uns nach den aktuellen Beschlüssen zur Corona-Eindämmung und haben auch Rücksprache mit der Deutschen Tafel gehalten. Viele Tafeln in Deutschland haben jetzt geschlossen. Jede entscheidet selbst, ob sie das Risiko für ihre Kunden und ihre Mitarbeiter eingehen will. In unserer Brust schlagen zwei Herzen. Natürlich denken wir an unsere Kunden, die jetzt keine Lebensmittel bekommen können. Aber eine Prämisse für uns sind auch unsere Mitarbeiter. Sonst müssen wir uns ein Leben lang Vorwürfe machen, wenn sich einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter zwischen 60 und 83 Jahren mit dem Corona-Virus anstecken würde. Das können wir nicht verantworten. Und so hat es der Vorstand eben lange diskutiert und auch beschlossen. Wir werden darüber jetzt unsere Tagesleiter und Lieferanten informieren.

Bereits vor dem 14. Dezember, als die Tafel noch geöffnet war, hatten Sie umfangreiche Schutz-Maßnahmen getroffen.

Auf unserem Grundstück haben wir Markierungen angebracht, um den notwendigen Abstand zu gewährleisten. Es wurde ein Holzhaus beschafft, so eines wie auf dem Weihnachtsmarkt, worin zwei Mitarbeiter sitzen können. Mit Heizung und Spuckschutz und allem, was notwendig ist. Dort werden die Berechtigungs-Karten, die die Diakonie Braunschweig ausstellt, abgestempelt. Anschließend dürfen die Kunden immer nur zu zweit in die Räume hinein, natürlich mit Alltagsmasken. Eine Desinfektionsstation steht bereit.

Drinnen am Ausgabe-Tresen haben wir zusätzliche Plastikbarrieren aufgestellt, um auch hier den notwendigen Abstand sicherzustellen. Wir geben die Ware nur in vorgepackten Plastikkisten ab, schieben sie über den Tresen. Die Kunden gehen damit hinaus, packen dort in die eigenen Taschen und Behältnisse um und geben die Kisten wieder ab. Es gibt praktisch keinen Kontakt. So könnten wir auch im Februar weitermachen, aber warten wir die weitere Entwicklung ab. Wir überprüfen übrigens auch unsere jetzige Entscheidung regelmäßig, um bei deutlich besseren Zahl auch vor Ende Januar wieder da sein zu können.

Wie funktioniert das Abholen der Lebensmittel?

Wir haben drei Kühlfahrzeuge, unsere Fahrer sind mit Masken unterwegs, die Waren stehen vor den Supermärkten und im Lieferbereich bereits zur Abholung bereit. Das hat alles gut funktioniert.

Das muss bereits vor der Schließung im Dezember eine große Verantwortung und hohe Belastung für alle Tafel-Mitarbeiter bedeutet haben.

Ich kann hier nur meine und unsere Hochachtung aussprechen. Alle sind dabeigeblieben, haben alles gegeben und sich auch unter den Corona-Bedingungen und –Gefahren eingesetzt. Sie stehen bereit, die Arbeit fortzusetzen, aber im Moment mussten wir einfach entscheiden, zu unterbrechen.

Im vergangenen Jahr haben Sie in einer vergleichbaren Situation eine Not-Tafel in der Uni-Mensa in der Beethovenstraße organisiert. Ist so etwas wieder geplant?

Derzeit nicht, weil Sie bitte bedenken müssen, dass wir heute viel gravierendere Infektionszahlen haben als im März und April des vergangenen Jahres. Damals gab es 4000 bis 5000 Erkrankte bundesweit, heute sind es rund 30.000. Auch die Todeszahlen sind hoch. Und das ist der Grund dafür, dass wir jetzt so entschieden haben. Auch eine Ersatzeinrichtung, in der wir wieder Studentinnen und Studenten einsetzen, erscheint uns wegen der Infektionslage und der hohen Inzidenzwerte derzeit nicht vorstellbar. Das können wir nicht verantworten.

Und was wird aus den Menschen, die sich bislang täglich notwendige Lebensmittel bei der Tafel abgeholt haben?

Ich kann es Ihnen nicht beantworten! Diese Menschen sind jetzt, und auch dies ist eine Folge der schwierigen Corona-Pandemie-Situation, auf sich allein gestellt. Wir wollen darüber jetzt mit der Stadt Braunschweig sprechen. Wir sind der Diakonie im Braunschweiger Land angeschlossen. Ich habe mich über dieses Thema auch mit Geschäftsführer Norbert Velten ausgetauscht. Er riet uns ebenfalls dazu, die Tafel zu schließen.

In der Goslarschen Straße kommen die Kühlwagen der Braunschweiger Tafel derzeit nicht zum Einsatz. Foto: Henning Noske

Was ist Ihnen wichtig?

Ein riesiger Dank des Vorstands der Braunschweiger Tafel an alle unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, dass sie im vergangenen Jahr an Bord geblieben sind und unter solch schwierigen Bedingungen unsere Kunden versorgt haben. Alle haben auch unter Corona-Bedingungen der Tafel die Treue gehalten! Das ist unser Kapital, um Menschen helfen zu können, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und da sind jetzt eben auch Kummer und Verzweiflung im Spiel, weil man gerade nicht mehr helfen kann und daran gehindert ist, sich in dieser Weise einzusetzen und einzubringen. Wir hoffen alle, dass diese Situation so schnell wie möglich ein Ende hat.