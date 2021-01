Verein „Stadttiere Braunschweig“: Falsches Füttern schadet!

Das Füttern leidender Tiere ist vielen Menschen ein wichtiges Anliegen. Jetzt aber bedroht gut gemeinte Tierliebe das Stadttaubenmanagement, das nach langen Anläufen und etlichen Rückschlägen in Braunschweig zuletzt auf einem richtungsweisenden Weg war.

Der Verein Stadttiere Braunschweig, dem dies in erster Linie im Einverständnis und in Kooperation mit der Stadtverwaltung zu verdanken ist, schlägt jetzt Alarm. Unkontrollierte regelmäßige Massenfütterungen bedrohen das gemeinsame und von Fachleuten begrüßte Konzept mit sechs von Ehrenamtlichen betreuten und kontrollierten Futterstellen.

Tatsächlich sind Tierfreunde in der Innenstadt unterwegs, die an etlichen Stellen wohlmeinend große Futtermengen für die Stadttauben ausbringen. Wir beobachteten und fotografierten dies beispielsweise an der Langen Straße rund um die Petrikirche. So gut dies auch gemeint ist, es beunruhigt die Aktiven des Vereins Stadttiere sehr.

In der Folge könnte es später wieder zur Verelendung der Tiere und zu Krankheiten kommen

Denn damit kehrt ein altes Problem zurück. Zwar sprudeln jetzt die Nahrungsquellen, weil besorgte Mitbürger denken, dies sei angesichts geschlossener Läden und geringerer Passantenfrequenzen (damit also weniger Abfälle) jetzt notwendig. Doch die notwendige Fokussierung der Stadttauben auf kontrollierte Quellen zerstreut sich damit wieder.

Unkontrollierte Fütterung hier an der Langen Straße rund um die Petrikirche. Foto: Henning Noske / BZV

Die Tiere werden an Futterstellen gewöhnt, deren Zuverlässigkeit dem Zufall und dem Belieben unterworfen ist. In der Folge könnte es später wieder zur Verelendung der Tiere und Krankheiten kommen, was wiederum Taubenhasser und um Hygiene Besorgte auf den Plan riefe.

Ein Teufelskreis, der in Braunschweig bereits überwunden schien, doch nun sieht Beate Gries diese Gefahr wieder aufscheinen. Die Vorsitzende des Vereins Stadttiere appelliert deshalb eindringlich: „Das Ausbringen von Futter durch Privatpersonen ist in Braunschweig nicht notwendig.“

Gries: „Unkontrollierte Fütterungen stören die Umsiedlung und das Einfangen von verletzten Tieren massiv“

Und sie erklärt: „Wir haben als Tierschutzverein seit März letzten Jahres eine Ausnahmegenehmigung von der Stadtverwaltung für sechs betreute Futterstellen.“

Diese Futterstellen befinden sich am Friedrich-Wilhelm-Platz, Schlossplatz, Hagenmarkt, Poststraße/Schützenstraße, Schild/Sack und am Studentenwohnheim „Affenfelsen“ am Rebenring. Dort versorgen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Vereins jeden Morgen die Tauben mit artgerechtem Futter in ausreichender Menge, wie der Verein mitteilt. Kranke und verletzte Tiere könnten dann auch eingefangen und medizinisch versorgt werden.

Die kontrollierten Futterstellen dienen dazu, die Tiere an den Standorten zu halten, an denen noch 2021 die ersten betreuten Taubenschläge in der Innenstadt errichtet werden sollen. Anschließend sollen die Tauben ihr Futter nur noch in den jeweiligen Schlägen erhalten. Ein Plan, der am Ende alle versöhnen könnte, mithin ein wichtiger Schritt für ein tiergerechtes Leben der Stadttauben und eine saubere Innenstadt zugleich. Die Tauben seien gezählt, an ihren festen Futterplatz gewöhnt, die Finanzierung beantragt, so Beate Gries.

Der nächste Schritt stehe an. „Nun müssen zügig die Schläge errichtet werden. Denn dann können wir durch den Austausch von Eiern die Population kontrollieren.“ Am Altstadtmarkt ist dafür bereits ein Standort gefunden: Ein alter Brieftaubenschlag auf einem Dachboden dort soll demnächst saniert und modernisiert werden. Und darum hat der Verein bereits begonnen, im aktuellen Lockdown die Stadttauben vom Parkhaus Karstadt über die Schützenstraße/Poststraße/Altstadtmarkt zu ihrer neuen Futterstelle zu locken.

Alle wissen: Die Tierfreunde haben gute Absichten, aber so kann es jetzt den Tieren auch schaden

Doch die Tierliebe einiger droht dies zunichte zu machen. Offenbar ist dies auch der Erfolg von Internet-Foren, in denen dazu aufgerufen wird, Stadttauben gerade jetzt zu füttern, weil es weniger Abfälle auf den Straßen gibt. Dass diese prekäre Ernährungsweise aber gerade konsequent durch systematische artgerechte Fütterungen und ein Stadttaubenmanagement abgelöst werden soll, wird dabei übersehen

„Leider stören seit dem zweiten Lockdown nicht autorisierte Fütterungen durch Privatpersonen in der Nähe unserer Futterstellen die Umsiedlung und das Einfangen von verletzten Tieren massiv. Das muss im Sinne der Tiere unbedingt abgestellt werden“, sagt Beate Gries besorgt. Und sie appelliert: “Wenn die Tiere an anderen Stellen Futter erhalten, werden sie dortbleiben und weiter ihr elendes Dasein führen. Das ist bestimmt nicht die Absicht der Fütternden.“