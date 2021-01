Dutzende von Bäumen an der Braunschweiger Ebertallee gefällt

Bäume in Braunschweig sind kein bloßes Straßenbegleitgrün mehr. Werden Bäume gefällt, sollte es gute Gründe geben. Anderenfalls darf man sicher sein, sich den Zorn der Braunschweiger Klima- und Artenschützer zuzuziehen. Ärger gibt es jetzt an der Ebertallee, wo die Bürgerinitiative Baumschutz 104 Linden, Birken, Eichen und Eschen gezählt hat, die Opfer der Kettensägen wurden.

Gänzlich überraschend kam der Einschlag nicht. Bereits im Dezember war zwischen Ortsausgang Riddagshausen und dem Wildpark mit roter Farbe markiert worden, welche Bäume fallen sollten. „Es ist uns allerdings nicht gelungen, in Erfahrung zu bringen, wer die Markierung angebracht hat und wer fällen wollte“, so Baumschützerin Sabine Sambou. „Weder Kirchengemeinde, Bezirksrat, das Waldforum oder die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz konnten uns helfen.“

Bäume wuchsen jenseits des Fuß- und Radwegs in zweiter Reihe

Und dann war es auch schon so weit: Erst kamen Kettensägen, Laster und Bagger. Und als die Arbeiten fast beendet waren, kam eine Mitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr: Die Wolfenbütteler warnten vor wenigen Tagen Autofahrer, dass wegen Gehölzpflege an der Ebertallee eine Wanderbaustelle eingerichtet sei.

Die Landesbehörde ist zuständig, weil die Eberallee eine Landesstraße ist. Die Zuständigkeit beschränkt sich dabei nicht auf die Fahrbahn allein, sondern umfasst auch die Randflächen mit ihren Bäumen. Etwa 70 von ihnen seien nicht verkehrssicher oder abgestorben und müssten darum gefällt werden. Die Diskrepanz zur Zählung der Baumschützer ergibt sich aus dem Umstand, dass mitunter mehrere Stämme aus einer Wurzel wuchsen. Es traf die Stämme aus etwa 85 Wurzeln. Zumeist standen die Bäume nicht direkt an der Fahrbahn, sondern wuchsen wild jenseits des Fuß- und Radwegs in zweiter Reihe.

„Das ist ein einmaliger Vorgang“

Baumschützer Edmund Schultz sagt dazu: „Damit kein falscher Eindruck entsteht: Geht von Bäumen eine Gefahr für Menschen aus, muss selbstverständlich gehandelt werden. Der Schutz der Menschen hat immer Vorrang. Aber dass auf einer so kurzen Strecke gleich mehr als 100 Bäume nicht mehr verkehrssicher sein sollen und darum gefällt werden müssen, das ist wirklich ein einmaliger Vorgang.“

Schon vor einigen Wochen waren entlang der Ebertallee viele Bäume zum Fällen markiert worden. Foto: Peter Sierigk

Die Landesbehörde sieht das anders und beruft sich auf die Untere Naturschutzbehörde. Mit ihr sei das Fällen abgesprochen worden. Zudem werden auch 40 Sträucher entnommen, um den Allee-Charakter der Ebertallee wieder herzustellen. Das erbost Schultz besonders: „Der Landtag hat gerade den sogenannten Niedersächsischen Weg beschlossen, um die Artenvielfalt zu schützen und zu fördern. Dafür sind Sträucher wie an der Ebertallee wichtig. Statt aber die Sträucher zu schützen, räumt sie das Landesamt aus rein ästhetischen Gründen ab."

Ratsherr Peter Rosenbaum kündigte an, dass die BIBS die Eingriffe an der Eberallee im Bezirksrat diskutieren will: „Es geht nicht an, dass eine Landesbehörde intransparent gegenüber den Bürgern handelt. Und auch nicht, dass ästhetische Gründe Vorrang vor Klimaschutz und Artenvielfalt haben sollen.“

Landesbehörde: Es soll Nachpflanzungen geben

Seitens der Landesbehörde räumt Geschäftsbereichsleiter Michael Peuke ein, dass es ein Abstimmungsproblem gegeben habe: „Es ist Praxis, dass wir drei bis vier Tage vor Arbeitsbeginn informieren. An der Ebertallee wurden die Arbeiten allerdings eine Woche früher als eigentlich geplant begonnen.“ Er kündigte Nachpflanzungen an, ohne diesbezüglich ins Detail zu gehen.

Peuke zufolge sind alle Arbeiten mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden: „Das ist für uns unüblich und geschah nur, weil es sich bei Riddagshausen um einen sensiblen Bereich handelt. Ansonsten entscheiden wir, zum Beispiel an Autobahn-Böschungen, allein nach technischen Gesichtspunkten.“ Die Kritik der Baumschützer, dass auch Sträucher entfernt werden, könne er nicht nachvollziehen: „Die Bäume haben dort eine landschaftsgestalterische Funktion. Und eine Allee besteht nun einmal aus Baum-Reihen und nicht aus Strauch-Reihen.“