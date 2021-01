Die „Eismänner“ vom Braunschweiger Heidbergsee

Die Enten und auch die Graugänse und Teichhühner schielen skeptisch herüber, als Robin Scharf (26) und Philipp Löw (28) in Badeshorts in die winterkalten Wellen des Heidbergsees steigen. Ohne schützendes Federkleid, dafür mit Pudelmützen. Wassertemperatur: zittrige 6 Grad Celsius.

Immerhin, die Sonne wagt sich durch die Wolken. Aber das ist den beiden Eisbadegästen auch schon egal. Sie haben sich vor ihrem Badegang minutenlang so sehr konzentriert auf das, was gleich folgen wird, dass sie nichts mehr um sich herum wahrnehmen. Langsam, fast schon wie meditierend und sehr bewusst ein- und ausatmend, schreiten sie Meter um Meter in den See, bis das Wasser zur Hüfte reicht. Dann geht’s hinunter in die Hocke, bis zum Kinn reicht das Wasser.

Nach nur wenigen Minuten und zwei Runden ist der Badespaß auch schon vorbei. Wie das Wasser war, wollen wir wissen. „Ganz schön kalt“, erzählt Philipp Löw und rubbelt sich mit seinem Handtuch ab. Jetzt muss es schnell gehen. Hinein in die Thermo-Klamotten und unter die heiße Dusche, damit der ausgekühlte Körper wieder Normaltemperatur erreicht.

Im Herbst begann das Training

Meter um Meter hinein – und dann hinunter in die Hocke, so dass das Wasser bis zum Kinn reicht. Foto: Bernward Comes

Die beiden jungen Männer, Robin studiert noch, Philipp ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, begeistern sich seit Herbstbeginn für das sogenannte „Eisbaden“. Das sei ihre neue Sportart in Corona-Zeiten. Normalerweise, erzählt Philipp Löw, gehe er regelmäßig in die Sauna. Und das Highlight sei dann immer das Abkühlen im Kaltwasserbecken. „Das ist dieses Jahr leider nicht möglich. Deshalb habe ich mir überlegt, das Eisbaden in meinen Alltag zu integrieren.“

Und in Robin hat er stets einen zuverlässigen „Eismann“ an seiner Seite. Denn das sei wichtig. Schnell könne man, vor allem als Ungeübter, einen Kälteschock erleiden oder ein Kreislaufproblem. „Da braucht man jemand, der sofort eingreift, sonst wird’s total gefährlich.“

„Das ist keine leichtsinnige Mutprobe“

Einmal wöchentlich steigen die beiden in den See, unter Berücksichtigung von Expertenempfehlungen, wie sie betonen. Es handele sich um keine leichtsinnige Mutprobe, sagen sie, und erwähnen die Wim-Hof-Techniken. Der holländische Extremsportler, auch bekannt als „The Iceman“, nutzt eine spezielle Atemtechnik, die dabei helfen soll, den Körper, aber vor allem die eigene Widerstandskraft zu stärken. Wim Hof behauptet, er könne mit seiner Methode bewusst Einfluss auf sein vegetatives Nervensystem nehmen, über das an sich unbewusste Prozesse wie Atmung und Herzschlag gesteuert werden.

Hinterher heißt es: Schnell in die Thermo-Klamotten und unter die heiße Dusche, damit der ausgekühlte Körper wieder Normaltemperatur erreicht. Foto: Bernward Comes

Philipp Löw und Robin Scharf gehen, wie sie sagen, nach dem AKK-Prinzip vor: Atmung, Konzentration, Kälte. Und so geht das Atmen, das die Beiden praktizieren: Man atmet 30 bis 40 Mal tief und ohne Pause ein und wieder aus, aber nicht ganz, so Philipp Löwe. Man lasse immer einen Rest Luft in der Lunge, das stärke das Lungenvolumen und beuge Schnappatmung vor und Hyperventilieren.

Kältekick führt zur Ausschüttung von Adrenalin

Experten erklären die medizinische Wirkung im Körper so: Der Kältekick führt zu einer Ausschüttung von Adrenalin, das gefäßverengend und entzündungshemmend wirkt. Es kommt zu einer Vermehrung von Leukozyten, der für die Abwehr von Bakterien und Viren zuständigen weißen Blutkörperchen. Um sich warm zu halten, reagiert der Körper, indem er schnellstmöglich Wärme produziert. Dabei weiten sich die Gefäße, die sich nach dem Temperatursturz kurzfristig zusammengezogen hatten. Das Blut kann schneller zirkulieren, der Kreislauf stabilisiert sich.

Seit mehreren Wochen sind die Eisbader aktiv. Bei 14 Grad Wassertemperatur habe man im Herbst angefangen und die Sache dann langsam gesteigert. „Wir wollten als Anfänger nicht im Dezember oder Januar starten, wenn das Wasser knapp über Null Grad kalt ist.“ Das Hobby, sagt Philipp Löw, wollen man künftig auch dafür nutzen, die badefähigen Gewässer rund um Braunschweig kennenzulernen. In Gesprächen mit Bekannten und Kollegen erfreue sich das Eisbaden zunehmend an Interesse. Es gebe bereits Nachahmer. Doch die müssen schon cool sein.