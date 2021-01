Explosion in Braunschweig: Trümmerteil schlägt in Wohnung ein

Am Samstagabend haben Unbekannte eine Explosion auf dem Wasserspielplatz in der Ilmenaustraße in der Weststadt herbeigeführt. Dabei wurde eine Wasserpumpe auf dem Spielplatz zerstört. Aber das war noch nicht alles. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein Metallstück der Pumpe in einer gegenüberliegenden Wohnung im 2. Obergeschoss ein: „Hierbei wurden unter anderem die Wohnungstür, eine Wand sowie die Verkleidung eines Heizungsrohres beschädigt.“

Bewohner der Wohnung nicht verletzt

Die beiden 60-jährigen Bewohner der Wohnung seien nur durch glückliche Umstände nicht verletzt worden. Die Polizei hat ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Wasserspielplatztes gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden.

red