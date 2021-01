Bei einer Auseinandersetzung am Samstag im Westlichen Ringgebiet wurde der 39-Jährige mit einem Messer am Hals verletzt (Symbolbild).

U-Haft nach lebensbedrohlichem Messerangriff in Braunschweig

Bereits am Samstagabend kam es im Westlichen Ringgebiet zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten (34 und 39 Jahre alt), die sich in einer Wohnung getroffen hatten. Hierbei wurde der 39-Jährige mit einem Messer am Hals verletzt.

Messerangriff in Braunschweig: Autofahrer bringt Opfer ins Krankenhaus

Wie die Polizei jetzt mitteilt, verließ der Verletzte die Wohnung und bat einen zufällig vorbeifahrenden Autofahrer, ihn ins Krankenhaus zu fahren. „Aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Mann notoperiert“, so die Polizei. Den 34-jährigen Bekannten des Opfers konnten die Beamten noch am Sonntag festnehmen.

Opfer außer Lebensgefahr - Staatsanwaltschaft Braunschweig erlässt Haftbefehl

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ das Amtsgericht am Montag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Das Opfer befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

red