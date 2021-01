Braunschweig. Sie setzen ältere Menschen unter Druck, um an Bargeld und Wertgegenstände zu gelangen. Hier war die Rede von einer „außergerichtlichen Lösung“.

Trickbetrüger in Braunschweig geben sich als Finanzbeamte aus

Trickbetrüger haben offensichtlich eine neue Masche entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich in der vergangenen Woche erneut zahlreiche Braunschweiger und berichteten, Anrufe von unbekannten Personen erhalten zu haben. In den Telefonaten wurde mit verschiedensten erfunden Geschichten um die Herausgabe von Geld gebeten.

„In diesem Zusammenhang gaben sich in zwei Telefonaten die Betrüger als Mitarbeiter des Finanzamts aus“, so die Polizei. Sie gaben vor, dass angeblich Forderungen gegen die 59- und 69-jährigen Braunschweiger bestünden. Die Anrufer bauten Handlungsdruck auf, indem sie eine Möglichkeit in Aussicht stellten, eine „außergerichtliche Lösung“ zu finden.

Die Angerufenen fielen nicht auf den Betrug herein

„Die Angerufenen erkannten jedoch, dass es sich bei diesen Anrufern nicht um Mitarbeiter der Finanzbehörden handelte und gingen auf keine der betrügerischen Forderungen ein“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die bislang unbekannten Täter wegen versuchten Trickbetrugs ein.

„Wir weisen darauf hin, dass weder Polizei- noch Finanzbeamte die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen fordern. Wenden Sie sich bei Fragen und Hinweisen direkt an die Ihre Polizeidienststelle“, so die Polizei.

