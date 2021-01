Braunschweig. In großen Unternehmen soll in Zukunft eine Quote Frauen Plätze im Vorstand sichern. Unternehmerinnen aus der Region sehen den Gesetzentwurf kritisch.

Für Nora Pagels standen die Vorzeichen nicht gerade gut. Dass sie einmal an der Spitze einer Stiftung stehen würde, hätte sie als Mädchen wohl nicht zu träumen gewagt. Ihre Eltern leben von Hartz-IV als sie sich entschließt, mehr zu wollen. Nach einer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau macht die Usedomerin die Fachhochschulreife, studiert BWL und kommt für ihr Masterstudium Maschinenbau dann nach Braunschweig. Die Eltern bestärkten sie nicht, unterstützten sie auch nicht finanziell. Aber sie hat einen wichtigen Fürsprecher, Heinz-Egon Achterkerke. Mit seiner Stiftung Achterkerke, die begabte Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien fördert, unterstützte er auch sie und legte damit den Grundstein für die eigene Nachfolge. Heute führen Pagels und Achterkerke die Stiftung gemeinsam. „Ohne diese Unterstützung wäre ich nicht da hingekommen, wo ich jetzt bin“, sagt Pagels. Eine Frauenquote, wie sie nun für Vorstände großer Unternehmen beschlossen wurde, hätte ihr da wohl nicht geholfen. Pagels sagt: „Frauen brauchen keine Quote, um sich behaupten zu können.“

Laut Bundesfrauenministerium trifft die Frauenquote für Vorstände börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen auf rund 70 Konzerne in Deutschland zu. Knapp 30 von ihnen haben noch keine Frau im Vorstand. Der entsprechende Gesetzesentwurf ist Anfang Januar beschlossen worden und muss nun noch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Eine Frauenquote für Aufsichtsräte solcher Unternehmen gilt bereits seit 2016. Laut Bundesfrauenministerium mit Erfolg: In Aufsichtsräten, die unter die Quotenregelung fallen, ist der Frauenanteil auf 35,4 Prozent gestiegen. In den Unternehmen, in denen die Regelung nicht gilt, liegt er bei 24,4 Prozent. Zum Vergleich: In den Vorständen, die nun unter die Quotenregelung fallen würden, liegt der Frauenanteil derzeit nur bei 12,7 Prozent.

„Zielsetzung wird von Arbeitgebern positiv gesehen“

Cordula Miosga, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbands (AGV) Braunschweig, sagt: „Die Zielsetzung des Gesetzentwurfs wird von den Arbeitgebern positiv gesehen, die Unternehmen in Deutschland fördern intensiv und auf allen Ebenen die Erwerbsbeteiligung von Frauen und entwickeln umfassende Diversitätsstrategien.“ Eine Quote greife jedoch in die Unternehmensautonomie ein und stelle manche Firma vor schwer lösbare Probleme. „In manchen Branchen fehlen einfach die passenden Kandidatinnen.“ Das bestätigt auch Nicole Both, Geschäftsführerin bei AL-Elektronik: „Es gibt Positionen, bei denen 90 Prozent der Bewerbungen von Männern kommen.“ Und genau das ist ein Punkt, bei dem Miosga dringenden Handlungsbedarf sieht. Denn wie schon das Gesetz für die Aufsichtsräte setze es nicht an den Ursachen für die geringe Repräsentanz von Frauen an der Spitze von Unternehmen an. Die Gründe lägen in den Erwerbsunterbrechungen und dem geringen Arbeitszeitvolumen und bereits in der Berufswahl selbst. Frauen müssten den Weg in die entsprechenden Branchen überhaupt erst einmal einschlagen.

Cordula Miosga ist Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbands Braunschweig. Foto: AGV

Rebecca Labes, die 2018 in die Geschäftsführung des IT-Unternehmens Eckcellent-IT eingestiegen ist, sagt: „Als ich vor 20 Jahren in die Firma gekommen bin, habe ich mich zuerst nicht richtig in die IT getraut.“ Daher begann sie zunächst eine Ausbildung zur IT-System-Kauffrau. „Aber die Technik war das, was mir am meisten gelegen hat.“ Und in Absprache mit Gründerin und Geschäftsführerin Hildegard Eckhardt hat sie ein Studium der Informatik angeschlossen. „Die Bindung zum Unternehmen habe ich immer gehalten.“

Eckhardt förderte sie, sagte ihr, dass sie in ihr das Potenzial sehe, in Führung zu gehen. „Ich habe sie im Gegenzug in meine Familienplanung eingeweiht.“ Labes hat zwei Töchter, blieb nur die Zeit des Mutterschutzes zu Hause, sechs Wochen vor den Geburten, acht Wochen danach. „Das ging, weil mein Mann mitgemacht hat.“ Er arbeitet heute in Teil-, Labes in Vollzeit. Labes sagt: „Die Arbeit ist nicht nur messbar an den Arbeitsstunden, sondern an dem, was dabei herauskommt.“

Sie findet es schade, dass eine Frauenquote notwendig ist. „Es wäre schön, wenn es ohne ginge.“ Aber sie könne ein Katalysator sein. Klar sei: „Es braucht Frauen, die verkrustete Strukturen aufbrechen und zeigen, dass Frauen auch mit Kindern einen guten Job machen.“ Auch in Führungspositionen. Die Frauen müssten das aber natürlich auch wollen.

Immer noch kümmern sich hauptsächlich Frauen um Kinder und Angehörige

Miosga vom AGV sagt: „Ich höre immer wieder von Frauen, die sich bewusst gegen eine Karriere entschieden haben, obwohl sie Mentoren hatten und Angebote für Führungspositionen.“ Sie wollten bewusst nicht in Führung gehen und sagten, dass ihnen die Ellenbogenmentalität an der Spitze zu hart sei. „Eine Frau hat mir sogar einmal gesagt, dass sie ihrem Mann für seine Karriere lieber den Rücken freihalte“, sagt Miosga und fügt an: „Wir müssen dringend an Rollen- und Familienbildern arbeiten.“ Immer noch kümmerten sich hauptsächlich die Frauen um Kinder und Angehörige. „Wir müssen gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen verbessern, an den Ursachen ansetzen.“ Und das beginne in der Familie. Mädchen helfen in der Küche, Jungen in der Werkstatt des Vaters. „Tradierte Rollenbilder müssen überwunden werden. Erst wenn die Frauen auch in die Branchen kommen, zum Beispiel die besonders zukunftsträchtige MINT-Branche, können Sie dort ja auch Führungspositionen übernehmen.“

Und wenn sie in den Branchen angekommen sind, müssten die Rahmenbedingungen gesetzt werden, die Aufstiege ermöglichen. „Auf dem Weg zur Chancengleichheit ist schon viel erreicht worden. Viele Arbeitgeber strengen sich an.“ Jobsharing-Modelle beispielsweise seien zwar noch ein zartes Pflänzchen, sie werden ermöglicht, auch in Führungspositionen. „Vorbild ist nicht mehr ein Chef, der am längsten von allen arbeitet, sondern einer, der alles so gut organisiert, dass man seine Abwesenheit gar nicht bemerkt. Führungsqualität ist angesagt! “ In der Corona-Krise, in der in vielen Branchen Homeoffice zum Standard wurde, dürfte Führen in Teilzeit einen großen Schub bekommen, so Miosga.

Aber auch hier müsse natürlich gewährleistet sein, dass Frauen, die Kinder haben, diese auch gut betreut wissen. Ein typischer Karriereknick sei die Ausfallzeit nach der Geburt eines Kindes. „Die Maßgabe ist, Kontakt halten, um Schritt zu halten“, sagt Miosga. Zur Weihnachtsfeier einzuladen reiche da nicht. Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, an Team-Meetings teilnehmen. „In manchen Branchen müssen sie nach drei Jahren komplett neu eingearbeitet werden.“ Und es brauche mehr professionelle Kinderbetreuungsplätze, die über das Angebot von 8 bis 17 Uhr hinausgingen. „Das deckt nicht die Arbeitsrealität nicht ab.“ Das betreffe ja nicht nur Führungskräfte. Ein gutes Beispiel gebe der überbetriebliche Kindergarten Kinderwerk, der beispielsweise in den Ferien nicht schließe. „Je früher die Frau aus der Erziehungszeit zurückkehren kann, desto besser für ihre Karriere.“

Both von AL-Elektronik ist 2019 Mutter geworden. Im September kam das Kind, im November und Dezember arbeitete sie wieder Vollzeit. „Wegen des Jahresendgeschäfts“, sagt sie. Ihr Mann, der ebenfalls in dem Unternehmen arbeitet, das Both zusammen mit ihrem Vater Wilfried Both leitet, ging in Elternzeit. Danach ging sie in Teilzeit, um im September vergangenen Jahres wieder in Vollzeit einzusteigen. „Ein Jahr auszufallen, kam für mich nicht in Betracht“, sagt Both.

Mit Blick auf die Quote sagt Both: „Die Frauenquote braucht man nicht zwangsläufig.“ Aber es brauche Förderer. „Ich hätte diesen Weg allein nicht gehen können“, sagt Pagels von der Achterkerke-Stiftung. „Wenn man bei Fragen keinen Ansprechpartner hat, ist es schwierig, Fuß zu fassen und eine gute Führungskraft zu werden.“ Und auch Miosga sagt: „Ich bin auch gefördert worden, allerdings ohne spezielle Frauenförderprogramme.“ Förderung sei ausgesprochen wichtig, für Frauen und Männer gleichermaßen.